Стоимость бензина Аи-92 снова обновила рекорд

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже обновила рекорд восьмой раз за год: в среду марка подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 0,05% - до 73 684 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Цена на бензин Аи-95 в среду также выросла - на 0,27%, до 79 393 рублей за тонну. В то же время тонна летнего дизельного топлива подешевела на 0,2% - до 72 061 рубля за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) снизилась на 1,35%, до 18 059 рублей за тонну. Авиакеросин вырос в цене на 2,05%, до 74 264 рублей за тонну, мазут - на 0,54%, до 25 091 рубля за тонну. В августе цена бензина обновила рекорды, державшиеся с сентября 2023 года. Уже к концу месяца стоимость Аи-95 отступила от максимумов, а марка Аи-92 в сентябре продолжила рекордный рост. Параллельно с этим ряд регионов РФ пожаловался на перебои с поставками топлива. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин, комментируя ситуацию на топливном рынке, заявил, что российский рынок будет полностью обеспечен необходимыми объемами топлива, для этого власти готовы принять любые меры - в том числе дополнительные ограничения на экспорт топлива. Ранее Петербургская биржа ужесточила требования к заявкам на покупку бензина и дизтоплива. Например, лимиты на рост котировок дизтоплива с отгрузкой по железной дороге и трубе снизились до 0,01% с прежних 0,5%. Предельные границы колебания цены бензина Аи-92 и Аи-95 с поставкой железнодорожным транспортом установили на уровне +0,01%/-20% от текущей цены. Также ограничился объем закупки бензина и дизтоплива одним участником торгов.

