В Белгороде начали проверку после сообщения об отравлении ребенка никотином
22:22 24.09.2025
В Белгороде начали проверку после сообщения об отравлении ребенка никотином
происшествия
белгород
следственный комитет россии (ск рф)
БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Следователи в Белгороде начали проверку на фоне сообщений о годовалом ребенке, доставленном в больницу с признаками никотинового отравления, сообщается в Telegram-канале регионального СУ СК. В среду Telegram-канал Baza сообщил, что в Белгороде годовалый малыш попал в больницу с никотиновой интоксикацией после отравления стиком от айкоса. Мать оставила стик на кровати, и ребенок засунул его в рот. У него начались судороги. Женщина вызвала скорую, малыша экстренно госпитализировали. "В Белгороде следователями СК организована процессуальная проверка по выявленным в медиапространстве сведениям о противоправных действиях в отношении малолетнего. В ходе мониторинга публичного медиапространства 24 сентября 2025 года выявлена публикация о том, что в одно из медицинских учреждений областного центра доставлен малолетний ребенок с признаками никотиновой интоксикации", - говорится в сообщении. Отмечается, что проверка проводится для установления всех обстоятельств произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.
белгород
происшествия, белгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгород, Следственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Следователи в Белгороде начали проверку на фоне сообщений о годовалом ребенке, доставленном в больницу с признаками никотинового отравления, сообщается в Telegram-канале регионального СУ СК.
В среду Telegram-канал Baza сообщил, что в Белгороде годовалый малыш попал в больницу с никотиновой интоксикацией после отравления стиком от айкоса. Мать оставила стик на кровати, и ребенок засунул его в рот. У него начались судороги. Женщина вызвала скорую, малыша экстренно госпитализировали.
"В Белгороде следователями СК организована процессуальная проверка по выявленным в медиапространстве сведениям о противоправных действиях в отношении малолетнего. В ходе мониторинга публичного медиапространства 24 сентября 2025 года выявлена публикация о том, что в одно из медицинских учреждений областного центра доставлен малолетний ребенок с признаками никотиновой интоксикации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка проводится для установления всех обстоятельств произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.
Происшествия Белгород Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
