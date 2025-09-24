https://ria.ru/20250924/belgorod-2044152356.html

В Белгороде начали проверку после сообщения об отравлении ребенка никотином

БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Следователи в Белгороде начали проверку на фоне сообщений о годовалом ребенке, доставленном в больницу с признаками никотинового отравления, сообщается в Telegram-канале регионального СУ СК. В среду Telegram-канал Baza сообщил, что в Белгороде годовалый малыш попал в больницу с никотиновой интоксикацией после отравления стиком от айкоса. Мать оставила стик на кровати, и ребенок засунул его в рот. У него начались судороги. Женщина вызвала скорую, малыша экстренно госпитализировали. "В Белгороде следователями СК организована процессуальная проверка по выявленным в медиапространстве сведениям о противоправных действиях в отношении малолетнего. В ходе мониторинга публичного медиапространства 24 сентября 2025 года выявлена публикация о том, что в одно из медицинских учреждений областного центра доставлен малолетний ребенок с признаками никотиновой интоксикации", - говорится в сообщении. Отмечается, что проверка проводится для установления всех обстоятельств произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.

