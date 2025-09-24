ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 260 дронами

https://ria.ru/20250924/belgorod-2043982152.html

ТУЛА, 24 сен – РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области более 260 беспилотниками, 16 человек обратились за медицинской помощью, один мирный житель погиб, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 65 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 84 боеприпаса и зафиксированы атаки 261 беспилотника, из них 148 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в 19 многоквартирных домах, 37 частных домовладениях, 10 коммерческих и одном социальном объектах, а также трех сельхозпредприятиях и 97 транспортных средствах, включая две единицы сельхозтехники. "Город Белгород подвергся ракетному обстрелу с применением шести боеприпасов и атакам 40 беспилотников, 32 из которых сбиты. В результате удара дрона по коммерческому объекту погиб один мирный житель… Ранены 12 мирных жителей, из них семь госпитализированы… В Белгородском районе… ранены трое мирных жителей, из них в тяжёлом состоянии 13-летняя девочка и женщина, которые пострадали в результате удара дрона по коммерческому объекту в селе Стрелецкое… В селе Новая Таволжанка ранен боец подразделения "Орлан", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что Белгородский район подвергся атаке 49 БПЛА, 20 из которых сбили. Шебекинский муниципальный округ атакован 68 БПЛА, 56 из которых сбиты и подавлены, Грайворонский муниципальный округ подвергся обстрелам 60 боеприпасами, а также атакам 23 БПЛА, четыре из которых сбили. "В Краснояружском районе… выпущено 17 боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки 34 беспилотников… В Волоконовском районе посёлок Пятницкое, село Волчья Александровка и хутор Давыдкин атакованы по одному беспилотнику… В Валуйском муниципальном округе … совершены атаки 34 беспилотников … В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Берёзовка атакованы тремя беспилотниками", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

