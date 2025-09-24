https://ria.ru/20250924/belgorod-2043876972.html
В Белгороде при атаке БПЛА пострадал мирный житель
Мужчина получил ранения в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгороде, он госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгороде, он госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Белгород вновь под ударами беспилотников ВСУ. Ранен мирный житель. В результате атаки беспилотника на МКД (многоквартирный дом - ре.) получил ранения мужчина. Пострадавшего с баротравмой, множественными осколочными ранениями спины и руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести", - написал он. Кроме того, в многоквартирном доме повреждён фасад. Также от удара ещё одного беспилотника посечено административное здание. "Информация о последствиях уточняется", - добавил губернатор.
белгород
