В Белгороде при атаке БПЛА пострадал мирный житель

Мужчина получил ранения в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгороде, он госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

2025-09-24T01:11:00+03:00

2025-09-24T01:11:00+03:00

2025-09-24T01:36:00+03:00

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгороде, он госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Белгород вновь под ударами беспилотников ВСУ. Ранен мирный житель. В результате атаки беспилотника на МКД (многоквартирный дом - ре.) получил ранения мужчина. Пострадавшего с баротравмой, множественными осколочными ранениями спины и руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести", - написал он. Кроме того, в многоквартирном доме повреждён фасад. Также от удара ещё одного беспилотника посечено административное здание. "Информация о последствиях уточняется", - добавил губернатор.

