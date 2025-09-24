https://ria.ru/20250924/banknoty-2043894299.html

В ЦБ рассказали о защите обновленных российских банкнот

В ЦБ рассказали о защите обновленных российских банкнот - РИА Новости, 24.09.2025

В ЦБ рассказали о защите обновленных российских банкнот

Обновленные российские банкноты имеют три уровня защиты, их гораздо труднее подделать, чем купюры 1997 года, рассказал в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Обновленные российские банкноты имеют три уровня защиты, их гораздо труднее подделать, чем купюры 1997 года, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Новые банкноты содержат более совершенный защитный комплекс по сравнению с банкнотами образца 1997 года, их будет гораздо труднее подделать. И чем выше номинал, тем больше защитных элементов", - заявил зампред ЦБ. "Современные банкноты содержат целый комплекс защитных признаков. Их можно сгруппировать по трем уровням", - рассказал он. Первый уровень предназначен для проверки подлинности банкнот людьми, это те признаки, которые можно увидеть на просвет или при наклоне банкноты, распознать наощупь, подчеркнул зампред ЦБ. "Защитные признаки второго уровня считываются устройствами, которые принимают, выдают и обрабатывают банкноты. Самые распространенные из них - это терминалы оплаты и банкоматы", - отметил он. Третий уровень проверяется оборудованием Банка России, когда банкноты поступают к регулятору и необходимо их пересчитать и отсортировать, добавил Белов. Он рассказал, что если посмотреть на новую банкноту 5000 рублей на просвет, то на белом поле можно увидеть многотоновый водяной знак - это фрагменты городской застройки, он скомбинирован с высокосветлым изображением здания Главпочтамта. К ним примыкает высокосветлое число 5000 с темными фрагментами. "На защитной нити есть оптически-переменные эффекты, к примеру, при наклоне можно заметить, как число 5000 сменяется аббревиатурой ЦБ РФ. И чем больше таких элементов, тем надежнее защита", - заключил он.

