https://ria.ru/20250924/banki-2043882736.html

Юрист рассказала о новых правилах блокировки банковских карт

Юрист рассказала о новых правилах блокировки банковских карт - РИА Новости, 24.09.2025

Юрист рассказала о новых правилах блокировки банковских карт

Банки обязаны сообщить клиенту причины блокировки карт, а затем за неделю рассмотреть пояснения гражданина, рассказала РИА Новости юрист, основатель... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T02:30:00+03:00

2025-09-24T02:30:00+03:00

2025-09-24T02:30:00+03:00

таисия вепренцева

центральный банк рф (цб рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154780/60/1547806033_0:96:2500:1502_1920x0_80_0_0_74781005637b17fa4797039ccd6e9a51.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Банки обязаны сообщить клиенту причины блокировки карт, а затем за неделю рассмотреть пояснения гражданина, рассказала РИА Новости юрист, основатель консалтинговой компании "Девелопмент Групп" Таисия Вепренцева. Банк России 26 августа в своем информационном письме указал банкам, что они должны раскрывать клиентам причины блокировки их карт и приостановления операций по счету. "Теперь клиент банка, которому ограничили доступ к карте или онлайн-сервисам, перестанет слышать сухое "по внутреннему решению". Банк России обязал кредитные организации раскрывать конкретные правовые основания для любых подобных действий. Если блокируется карта, приостанавливаются операции или отключается мобильное приложение, банк должен письменно объяснить, на основании какого именно федерального закона принято решение, какой нормой это закреплено, и что требуется от клиента для восстановления обслуживания", - рассказала Вепренцева. Юрист объяснила, что речь идет о случаях, когда блокировка связана либо с мерами по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма, либо с рисками в сфере платёжных систем, например при угрозе несанкционированного списания. Эксперт напомнила, что ранее банки ссылались на абстрактные "требования регулятора", но при этом не уточняли норму закона. "Теперь же Центральный банк запретил смешивать разные правовые режимы и вводить двойные ограничения без отдельного основания. Это означает, что если у клиента проверка проводится по линии 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, нельзя параллельно прикрывать доступ к приложению по мотивам закона о национальной платёжной системе, если реальных рисков в этой сфере не выявлено", - подчеркнула Вепренцева. Как отметила юрист, новая норма для самих клиентов означает не только право на информацию, но и конкретные сроки защиты. "По закону банк обязан в течение пяти рабочих дней сообщить причину отказа или блокировки, а затем рассмотреть пояснения клиента в семидневный срок. Если спор не решён, гражданин или компания могут обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ, которая обязана вынести решение в течение двадцати рабочих дней", - добавила эксперт. Вепренцева также рассказала о случаях из практики, когда кредитные организации несколько раз запрашивали у клиентов одни и те же документы и не объясняли, что именно нужно для восстановления доступа, или вовсе несколько недель не давали гражданам официальный ответ. "Теперь подобные действия будут расцениваться как нарушение. Банкам прямо предписано указывать конкретный пункт закона или договора и давать клиенту чёткую инструкцию, какие шаги нужно предпринять", - обратила внимание юрист. Эксперт уточнила, что для финансового сектора решение Центробанка означает усиление дисциплины и повышение уровня ответственности перед клиентами. "Любое ограничение операций превращается в юридически оформленное решение, за которое банк должен ответить документально. А для людей и компаний появляется больше возможностей не оказаться заложниками формулировки "решение принято по внутренним правилам", а добиваться защиты прав в установленном законом порядке", - заключила Вепренцева.

https://ria.ru/20250923/monety-2043642781.html

https://ria.ru/20250706/karty-2027524872.html

https://ria.ru/20250714/karty-2028914848.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таисия вепренцева, центральный банк рф (цб рф), общество