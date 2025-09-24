https://ria.ru/20250924/balitskij-2044036223.html

Балицкий доложил Путину о средней пенсии в Запорожской области

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в Запорожской области 207 тысяч пенсионеров, все получают пенсию, средняя пения составляет 21 тысячу рублей. "Сегодня, конечно, уже совсем нет проблем с тем, что мы кому-то не выплачиваем пенсии. 207 тысяч пенсионеров в Запорожской области, все получают пенсию. Средняя пенсия – 21 тысяча", - сказал Балицкий.

