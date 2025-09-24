Рейтинг@Mail.ru
Балицкий доложил Путину о средней пенсии в Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/balitskij-2044036223.html
Балицкий доложил Путину о средней пенсии в Запорожской области
Балицкий доложил Путину о средней пенсии в Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2025
Балицкий доложил Путину о средней пенсии в Запорожской области
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в Запорожской области 207 тысяч пенсионеров, все получают пенсию,... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:04:00+03:00
2025-09-24T15:04:00+03:00
запорожская область
россия
евгений балицкий
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044017688_129:79:3072:1735_1920x0_80_0_0_07fc04e139bcda705a13f0118a882e13.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в Запорожской области 207 тысяч пенсионеров, все получают пенсию, средняя пения составляет 21 тысячу рублей. "Сегодня, конечно, уже совсем нет проблем с тем, что мы кому-то не выплачиваем пенсии. 207 тысяч пенсионеров в Запорожской области, все получают пенсию. Средняя пенсия – 21 тысяча", - сказал Балицкий.
https://ria.ru/20250924/zaporozhe-2044021431.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044017688_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccedecad8e2d536c1e4aec3379bc6d73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин
Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Владимир Путин
Балицкий доложил Путину о средней пенсии в Запорожской области

Балицкий: средняя пенсия в Запорожской области составляет 21 тысячу рублей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в Запорожской области 207 тысяч пенсионеров, все получают пенсию, средняя пения составляет 21 тысячу рублей.
"Сегодня, конечно, уже совсем нет проблем с тем, что мы кому-то не выплачиваем пенсии. 207 тысяч пенсионеров в Запорожской области, все получают пенсию. Средняя пенсия – 21 тысяча", - сказал Балицкий.
Евгений Балицкий во время встречи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Часть жителей Запорожской области сбежала на Украину, заявил Балицкий
Вчера, 14:34
 
Запорожская областьРоссияЕвгений БалицкийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала