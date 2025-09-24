https://ria.ru/20250924/balitskij-2044020081.html

Губернатор Запорожской области сообщил, сколько человек живут вблизи фронта

Губернатор Запорожской области сообщил, сколько человек живут вблизи фронта - РИА Новости, 24.09.2025

Губернатор Запорожской области сообщил, сколько человек живут вблизи фронта

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту РФ Владимиру Путину, что порядка 150 тысяч человек в разных городах региона проживают вблизи... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T14:32:00+03:00

2025-09-24T14:32:00+03:00

2025-09-24T14:32:00+03:00

запорожская область

россия

евгений балицкий

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044018860_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_6fd88e0574a2f5c95518793726ed8e54.jpg

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту РФ Владимиру Путину, что порядка 150 тысяч человек в разных городах региона проживают вблизи линии соприкосновения. "Порядка 150 тысяч человек в разных городах проживают вблизи линии соприкосновения. И сегодня украинский режим, поддержанный Западом, бьет, к сожалению, неизбирательно, бьет и по медицинским объектам тоже", - сообщил Балицкий.

https://ria.ru/20250924/zaporozhe-2044018638.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин