Губернатор Запорожской области сообщил, сколько человек живут вблизи фронта
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту РФ Владимиру Путину, что порядка 150 тысяч человек в разных городах региона проживают вблизи линии соприкосновения. "Порядка 150 тысяч человек в разных городах проживают вблизи линии соприкосновения. И сегодня украинский режим, поддержанный Западом, бьет, к сожалению, неизбирательно, бьет и по медицинским объектам тоже", - сообщил Балицкий.
