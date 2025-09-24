Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области перевернулся автобус, есть пострадавшие
11:25 24.09.2025 (обновлено: 11:56 24.09.2025)
В Тульской области перевернулся автобус, есть пострадавшие
ТУЛА, 24 сен – РИА Новости. Автобус перевернулся в городе Ефремов Тульской области, в результате ДТП 15 человек, среди которых один несовершеннолетний, обратились за медицинской помощью, сообщают областная прокуратура и Госавтоинспекция. Как сообщили журналистам в пресс-службе Госавтоинспекции Тульской области, водитель автобуса "ПАЗ" не справился с управлением и перевернулся. "В результате ДТП 15 пассажиров, среди которых один несовершеннолетний, обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении. Пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале уточнила, что автобус перевозил пассажиров по маршруту № 12 "поселок Восточный – город Ефремов". ДТП произошло в районе населенного пункта Стрельцы на дороге "Ефремов – Шилово". Установление всех обстоятельств ДТП контролирует ефремовская межрайонная прокуратура.
происшествия, тульская область, ефремов
ТУЛА, 24 сен – РИА Новости. Автобус перевернулся в городе Ефремов Тульской области, в результате ДТП 15 человек, среди которых один несовершеннолетний, обратились за медицинской помощью, сообщают областная прокуратура и Госавтоинспекция.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Госавтоинспекции Тульской области, водитель автобуса "ПАЗ" не справился с управлением и перевернулся.
"В результате ДТП 15 пассажиров, среди которых один несовершеннолетний, обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
Пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале уточнила, что автобус перевозил пассажиров по маршруту № 12 "поселок Восточный – город Ефремов". ДТП произошло в районе населенного пункта Стрельцы на дороге "Ефремов – Шилово".
Установление всех обстоятельств ДТП контролирует ефремовская межрайонная прокуратура.
Последствия столкновения двух автобусов на улице Грина в Северном Бутово в Москве, 6 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2025 году
2 сентября, 13:01
 
