В Тульской области перевернулся автобус, есть пострадавшие

2025-09-24T11:25:00+03:00

2025-09-24T11:25:00+03:00

2025-09-24T11:56:00+03:00

происшествия

тульская область

ефремов

ТУЛА, 24 сен – РИА Новости. Автобус перевернулся в городе Ефремов Тульской области, в результате ДТП 15 человек, среди которых один несовершеннолетний, обратились за медицинской помощью, сообщают областная прокуратура и Госавтоинспекция. Как сообщили журналистам в пресс-службе Госавтоинспекции Тульской области, водитель автобуса "ПАЗ" не справился с управлением и перевернулся. "В результате ДТП 15 пассажиров, среди которых один несовершеннолетний, обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении. Пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале уточнила, что автобус перевозил пассажиров по маршруту № 12 "поселок Восточный – город Ефремов". ДТП произошло в районе населенного пункта Стрельцы на дороге "Ефремов – Шилово". Установление всех обстоятельств ДТП контролирует ефремовская межрайонная прокуратура.

происшествия, тульская область, ефремов