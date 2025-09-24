https://ria.ru/20250924/avto-2043916971.html
Житель Приморья угнал авто с ребенком в салоне и попал в ДТП
Житель Приморья угнал авто с ребенком в салоне и попал в ДТП - РИА Новости, 24.09.2025
Житель Приморья угнал авто с ребенком в салоне и попал в ДТП
Житель Находки (Приморский край) угнал машину с восьмилетним ребенком и врезался в грузовик, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T09:32:00+03:00
2025-09-24T09:32:00+03:00
2025-09-24T12:29:00+03:00
горький
находка
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043917120_0:160:1280:880_1920x0_80_0_0_03292589a98bfe72794dc743c76f8969.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 сен — РИА Новости. Житель Находки (Приморский край) угнал машину с восьмилетним ребенком и врезался в грузовик, сообщил региональный главк МВД. "Выяснилось, что 28-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Vitz, припарковалась около магазина в районе улицы Горького. В машине находился малолетний ребенок. Женщина вышла из машины в магазин, не заблокировав дверь автомобиля. При этом ребенок остался в машине. Воспользовавшись свободным доступом, за руль автомашины сел мужчина и начал движение по улице Горького. Не справившись с управлением, он совершил столкновение с грузовиком", — говорится в публикации. В результате и угонщик, и мальчик попали в больницу. По предварительным данным, у ребенка сотрясение мозга.Полицейские установили личность угонщика — это 43-летний местный житель. Полиция проводит проверку, выясняет обстоятельства произошедшего и степень тяжести вреда, причиненного мальчику.
https://ria.ru/20250923/kaliningrad-2043867510.html
https://ria.ru/20250921/dtp-2043385794.html
горький
находка
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043917120_4:0:1280:957_1920x0_80_0_0_61f941509aabab99e8e59da46f1d3137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горький, находка, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Горький, Находка, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
Житель Приморья угнал авто с ребенком в салоне и попал в ДТП
Житель Приморья угнал авто с ребенком и попал в ДТП, оба госпитализированы