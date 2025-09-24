https://ria.ru/20250924/avto-2043916971.html

Житель Приморья угнал авто с ребенком в салоне и попал в ДТП

Житель Приморья угнал авто с ребенком в салоне и попал в ДТП - РИА Новости, 24.09.2025

Житель Приморья угнал авто с ребенком в салоне и попал в ДТП

Житель Находки (Приморский край) угнал машину с восьмилетним ребенком и врезался в грузовик, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T09:32:00+03:00

2025-09-24T09:32:00+03:00

2025-09-24T12:29:00+03:00

горький

находка

приморский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043917120_0:160:1280:880_1920x0_80_0_0_03292589a98bfe72794dc743c76f8969.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен — РИА Новости. Житель Находки (Приморский край) угнал машину с восьмилетним ребенком и врезался в грузовик, сообщил региональный главк МВД. "Выяснилось, что 28-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Vitz, припарковалась около магазина в районе улицы Горького. В машине находился малолетний ребенок. Женщина вышла из машины в магазин, не заблокировав дверь автомобиля. При этом ребенок остался в машине. Воспользовавшись свободным доступом, за руль автомашины сел мужчина и начал движение по улице Горького. Не справившись с управлением, он совершил столкновение с грузовиком", — говорится в публикации. В результате и угонщик, и мальчик попали в больницу. По предварительным данным, у ребенка сотрясение мозга.Полицейские установили личность угонщика — это 43-летний местный житель. Полиция проводит проверку, выясняет обстоятельства произошедшего и степень тяжести вреда, причиненного мальчику.

https://ria.ru/20250923/kaliningrad-2043867510.html

https://ria.ru/20250921/dtp-2043385794.html

горький

находка

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горький, находка, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия