Рейтинг@Mail.ru
Житель Приморья угнал авто с ребенком в салоне и попал в ДТП - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 24.09.2025 (обновлено: 12:29 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/avto-2043916971.html
Житель Приморья угнал авто с ребенком в салоне и попал в ДТП
Житель Приморья угнал авто с ребенком в салоне и попал в ДТП - РИА Новости, 24.09.2025
Житель Приморья угнал авто с ребенком в салоне и попал в ДТП
Житель Находки (Приморский край) угнал машину с восьмилетним ребенком и врезался в грузовик, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T09:32:00+03:00
2025-09-24T12:29:00+03:00
горький
находка
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043917120_0:160:1280:880_1920x0_80_0_0_03292589a98bfe72794dc743c76f8969.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 сен — РИА Новости. Житель Находки (Приморский край) угнал машину с восьмилетним ребенком и врезался в грузовик, сообщил региональный главк МВД. "Выяснилось, что 28-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Vitz, припарковалась около магазина в районе улицы Горького. В машине находился малолетний ребенок. Женщина вышла из машины в магазин, не заблокировав дверь автомобиля. При этом ребенок остался в машине. Воспользовавшись свободным доступом, за руль автомашины сел мужчина и начал движение по улице Горького. Не справившись с управлением, он совершил столкновение с грузовиком", — говорится в публикации. В результате и угонщик, и мальчик попали в больницу. По предварительным данным, у ребенка сотрясение мозга.Полицейские установили личность угонщика — это 43-летний местный житель. Полиция проводит проверку, выясняет обстоятельства произошедшего и степень тяжести вреда, причиненного мальчику.
https://ria.ru/20250923/kaliningrad-2043867510.html
https://ria.ru/20250921/dtp-2043385794.html
горький
находка
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043917120_4:0:1280:957_1920x0_80_0_0_61f941509aabab99e8e59da46f1d3137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горький, находка, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Горький, Находка, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
Житель Приморья угнал авто с ребенком в салоне и попал в ДТП

Житель Приморья угнал авто с ребенком и попал в ДТП, оба госпитализированы

© Фото : Полиция Приморья/TelegramПоследствия ДТП в Находке Приморского края
Последствия ДТП в Находке Приморского края - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : Полиция Приморья/Telegram
Последствия ДТП в Находке Приморского края
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 24 сен — РИА Новости. Житель Находки (Приморский край) угнал машину с восьмилетним ребенком и врезался в грузовик, сообщил региональный главк МВД.
"Выяснилось, что 28-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Vitz, припарковалась около магазина в районе улицы Горького. В машине находился малолетний ребенок. Женщина вышла из машины в магазин, не заблокировав дверь автомобиля. При этом ребенок остался в машине. Воспользовавшись свободным доступом, за руль автомашины сел мужчина и начал движение по улице Горького. Не справившись с управлением, он совершил столкновение с грузовиком", — говорится в публикации.
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Калининградской области один человек погиб в ДТП с автобусом
Вчера, 23:30
В результате и угонщик, и мальчик попали в больницу. По предварительным данным, у ребенка сотрясение мозга.
Полицейские установили личность угонщика — это 43-летний местный житель. Полиция проводит проверку, выясняет обстоятельства произошедшего и степень тяжести вреда, причиненного мальчику.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В Ярославской области два человека погибли в ДТП
21 сентября, 20:09
 
ГорькийНаходкаПриморский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала