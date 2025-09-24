Рейтинг@Mail.ru
Отдыхающих эвакуируют с пляжей в Сочи в связи с атаками ВСУ
15:52 24.09.2025 (обновлено: 16:11 24.09.2025)
Отдыхающих эвакуируют с пляжей в Сочи в связи с атаками ВСУ
сочи
краснодарский край
черное море
вениамин кондратьев
новороссийск
СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Отдыхающих с пляжей Сочи эвакуируют превентивно в связи с атаками безэкипажных катеров на Краснодарский край, ситуация на курорте штатная, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи.Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники нанесли удар по центру города. По последней информации оперштаба региона, пострадали семь человек, еще двое погибли."В связи с сегодняшними атаками киевского режима на Краснодарский край с использованием безэкипажных катеров в акватории Черного моря городским оперативным штабом Сочи принято решение провести превентивные меры – эвакуацию отдыхающих на пляжах. В данную минуту ситуация на территории курорта штатная", - говорится в сообщении.При реальной угрозе во всех районах включатся системы оповещения, подчеркнули в мэрии.
сочи
краснодарский край
черное море
новороссийск
сочи, краснодарский край, черное море, вениамин кондратьев, новороссийск
Сочи, Краснодарский край, Черное море, Вениамин Кондратьев, Новороссийск
© РИА Новости / пресс-служба главы города Сочи | Перейти в медиабанкУказатель укрытия на стене жилого дома в Сочи
© РИА Новости / пресс-служба главы города Сочи
Перейти в медиабанк
Указатель укрытия на стене жилого дома в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Отдыхающих с пляжей Сочи эвакуируют превентивно в связи с атаками безэкипажных катеров на Краснодарский край, ситуация на курорте штатная, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники нанесли удар по центру города. По последней информации оперштаба региона, пострадали семь человек, еще двое погибли.
"В связи с сегодняшними атаками киевского режима на Краснодарский край с использованием безэкипажных катеров в акватории Черного моря городским оперативным штабом Сочи принято решение провести превентивные меры – эвакуацию отдыхающих на пляжах. В данную минуту ситуация на территории курорта штатная", - говорится в сообщении.
При реальной угрозе во всех районах включатся системы оповещения, подчеркнули в мэрии.
Автомобили в центре Новороссийска, сгоревшие вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Новороссийске развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
СочиКраснодарский крайЧерное мореВениамин КондратьевНовороссийск
 
 
