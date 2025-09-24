https://ria.ru/20250924/ataka-2044054946.html

Отдыхающих эвакуируют с пляжей в Сочи в связи с атаками ВСУ

СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Отдыхающих с пляжей Сочи эвакуируют превентивно в связи с атаками безэкипажных катеров на Краснодарский край, ситуация на курорте штатная, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи.Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники нанесли удар по центру города. По последней информации оперштаба региона, пострадали семь человек, еще двое погибли."В связи с сегодняшними атаками киевского режима на Краснодарский край с использованием безэкипажных катеров в акватории Черного моря городским оперативным штабом Сочи принято решение провести превентивные меры – эвакуацию отдыхающих на пляжах. В данную минуту ситуация на территории курорта штатная", - говорится в сообщении.При реальной угрозе во всех районах включатся системы оповещения, подчеркнули в мэрии.

