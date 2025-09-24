https://ria.ru/20250924/ataka-2044042712.html
В Тульской области объявили угрозу атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2025
ТУЛА, 24 сен – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении.Ранее угрозу удара беспилотников объявляли в регионе в 13.30 мск, а отменили спустя 49 минут.
