В Тульской области объявили угрозу атаки БПЛА

2025-09-24T15:25:00+03:00

безопасность

тульская область

дмитрий миляев

ТУЛА, 24 сен – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении.Ранее угрозу удара беспилотников объявляли в регионе в 13.30 мск, а отменили спустя 49 минут.

тульская область

2025

Новости

