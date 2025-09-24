Рейтинг@Mail.ru
14:59 24.09.2025
В Геленджике объявили опасность атаки безэкипажных катеров
В Геленджике объявили опасность атаки безэкипажных катеров
геленджик
россия
безопасность
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. В Геленджике объявлена опасность атаки безэкипажных катеров, закрыт выход в море всех плавсредств, сообщил глава города Алексей Богодистов."Внимание, в Геленджике опасность атаки безэкипажных катеров! Закрыт выход в море всех плавсредств. Рекомендуем покинуть пляжи и набережную", - написал он в Telegram-канале.
геленджик, россия, безопасность
Геленджик, Россия, Безопасность
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. В Геленджике объявлена опасность атаки безэкипажных катеров, закрыт выход в море всех плавсредств, сообщил глава города Алексей Богодистов.
"Внимание, в Геленджике опасность атаки безэкипажных катеров! Закрыт выход в море всех плавсредств. Рекомендуем покинуть пляжи и набережную", - написал он в Telegram-канале.
Военнослужащий Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом
Вчера, 13:28
 
