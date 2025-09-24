В Геленджике объявили опасность атаки безэкипажных катеров

https://ria.ru/20250924/ataka-2044033922.html
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. В Геленджике объявлена опасность атаки безэкипажных катеров, закрыт выход в море всех плавсредств, сообщил глава города Алексей Богодистов."Внимание, в Геленджике опасность атаки безэкипажных катеров! Закрыт выход в море всех плавсредств. Рекомендуем покинуть пляжи и набережную", - написал он в Telegram-канале.
