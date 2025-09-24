Рейтинг@Mail.ru
14:32 24.09.2025 (обновлено: 15:22 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/ataka-2044020409.html
2025-09-24T14:32:00+03:00
2025-09-24T15:22:00+03:00
происшествия
новороссийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
https://ria.ru/20250924/vsu-2044005592.html
новороссийск
происшествия, новороссийск
Происшествия, Новороссийск
Офис КТК в Новороссийске поврежден при атаке БПЛА, пострадали два человека

Офис КТК в Новороссийске поврежден при атаке БПЛА, 2 работника получили ранения

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске поврежден при массированной атаке беспилотников на центр города, два работника получили ранения, сообщили журналистам в компании.
"Сегодня в середине рабочего дня на центр г. Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА. В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО "КТК-Р". Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение", - говорится в сообщении КТК.
Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован, добавили в компании. Также в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие не из числа работников компании.
Позднее в компании уточнили информацию по одному из раненых сотрудников. "Имеются огнестрельные осколочные ранения, что может свидетельствовать о наличии поражающих элементов в боевой части БПЛА", - прокомментировали в компании.
Что касается работы нефтяного терминала КТК, расположенного под Новороссийском в Южной Озереевке, то он продолжает работу, следует из сообщения компании.
"Если бы терминал прекратил работу, мы бы сообщили", - ответили в КТК на соответствующий вопрос.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
При атаке ВСУ на Новороссийск получили повреждения пять жилых домов
Вчера, 13:51
 
ПроисшествияНовороссийск
 
 
