Офис КТК в Новороссийске поврежден при атаке БПЛА, пострадали два человека

2025-09-24T14:32:00+03:00

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске поврежден при массированной атаке беспилотников на центр города, два работника получили ранения, сообщили журналистам в компании."Сегодня в середине рабочего дня на центр г. Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА. В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО "КТК-Р". Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение", - говорится в сообщении КТК.Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован, добавили в компании. Также в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие не из числа работников компании.Позднее в компании уточнили информацию по одному из раненых сотрудников. "Имеются огнестрельные осколочные ранения, что может свидетельствовать о наличии поражающих элементов в боевой части БПЛА", - прокомментировали в компании.Что касается работы нефтяного терминала КТК, расположенного под Новороссийском в Южной Озереевке, то он продолжает работу, следует из сообщения компании."Если бы терминал прекратил работу, мы бы сообщили", - ответили в КТК на соответствующий вопрос.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

