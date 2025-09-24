https://ria.ru/20250924/ataka-2043940257.html

Песков прокомментировал атаку на Москву перед встречей Трампа и Зеленского

Песков прокомментировал атаку на Москву перед встречей Трампа и Зеленского - РИА Новости, 24.09.2025

Песков прокомментировал атаку на Москву перед встречей Трампа и Зеленского

Попытка Киева атаковать Москву перед встречей главы США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским направлена на пиар, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T10:53:00+03:00

2025-09-24T10:53:00+03:00

2025-09-24T10:53:00+03:00

в мире

киев

москва

сша

дональд трамп

дмитрий песков

владимир зеленский

рбк (медиагруппа)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Попытка Киева атаковать Москву перед встречей главы США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским направлена на пиар, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нападение на Москву, которая прекрасно, кстати, защищена средствами ПВО, другие города, которые защищены - ну, это, скорее, носит такой пиар-эффект. И перед встречей с Трампом, конечно, лучше (для Киева - ред.) активизировать эти действия", - сказал Песков в эфире радио РБК.

киев

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, москва, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир зеленский, рбк (медиагруппа)