Песков прокомментировал атаку на Москву перед встречей Трампа и Зеленского - РИА Новости, 24.09.2025
10:53 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/ataka-2043940257.html
Песков прокомментировал атаку на Москву перед встречей Трампа и Зеленского
2025-09-24T10:53:00+03:00
2025-09-24T10:53:00+03:00
в мире
киев
москва
сша
дональд трамп
дмитрий песков
владимир зеленский
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Попытка Киева атаковать Москву перед встречей главы США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским направлена на пиар, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нападение на Москву, которая прекрасно, кстати, защищена средствами ПВО, другие города, которые защищены - ну, это, скорее, носит такой пиар-эффект. И перед встречей с Трампом, конечно, лучше (для Киева - ред.) активизировать эти действия", - сказал Песков в эфире радио РБК.
киев
москва
сша
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
