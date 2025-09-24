https://ria.ru/20250924/ataka-2043885569.html

При атаке БПЛА в Ростовской области ранены два человека

При атаке БПЛА в Ростовской области ранены два человека - РИА Новости, 24.09.2025

При атаке БПЛА в Ростовской области ранены два человека

24.09.2025
Два человека попали в больницу после атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Два человека попали в больницу после атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что силы и средства ПВО отражают атаку БПЛА в ряде районов Ростовской области, в Шолоховском районе горел частный дом."С осколочными ранениями в Вешенскую центральную районную больницу доставлены два человека. Медики оказывают им необходимую помощь", - написал Слюсарь.Он уточнил, что в станице Базковской пожар в частном доме был потушен на площади 75 квадратных метров, на месте работают следственные органы."В Таганроге в ходе отражения ночной воздушной атаки повреждения получило остекление окон и балконов в нескольких многоквартирных домах по улицам Дзержинского и Морозова", - отметил губернатор.Кроме того, в ряде домов и во дворе частной организации обнаружены фрагменты БПЛА, территории оцеплены, на месте работают сотрудники правопорядка."Утром полученный ущерб зафиксируют муниципальные комиссии. Всем пострадавшим окажем помощь", - добавил Слюсарь.

