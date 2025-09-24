Рейтинг@Mail.ru
При атаке БПЛА в Ростовской области ранены два человека - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:12 24.09.2025 (обновлено: 03:21 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/ataka-2043885569.html
При атаке БПЛА в Ростовской области ранены два человека
При атаке БПЛА в Ростовской области ранены два человека - РИА Новости, 24.09.2025
При атаке БПЛА в Ростовской области ранены два человека
Два человека попали в больницу после атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T03:12:00+03:00
2025-09-24T03:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
ростовская область
юрий слюсарь
шолоховский район
таганрог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638710_0:193:3180:1982_1920x0_80_0_0_be3b841c6bfc7863dfe25e8dca911167.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Два человека попали в больницу после атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что силы и средства ПВО отражают атаку БПЛА в ряде районов Ростовской области, в Шолоховском районе горел частный дом."С осколочными ранениями в Вешенскую центральную районную больницу доставлены два человека. Медики оказывают им необходимую помощь", - написал Слюсарь.Он уточнил, что в станице Базковской пожар в частном доме был потушен на площади 75 квадратных метров, на месте работают следственные органы."В Таганроге в ходе отражения ночной воздушной атаки повреждения получило остекление окон и балконов в нескольких многоквартирных домах по улицам Дзержинского и Морозова", - отметил губернатор.Кроме того, в ряде домов и во дворе частной организации обнаружены фрагменты БПЛА, территории оцеплены, на месте работают сотрудники правопорядка."Утром полученный ущерб зафиксируют муниципальные комиссии. Всем пострадавшим окажем помощь", - добавил Слюсарь.
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043878269.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
шолоховский район
таганрог
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69d37abafc65d00748e1e96e6ecbef0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, происшествия, ростовская область, юрий слюсарь , шолоховский район, таганрог
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Шолоховский район, Таганрог
При атаке БПЛА в Ростовской области ранены два человека

После атаки БПЛА в Ростовской области ранены два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Два человека попали в больницу после атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал, что силы и средства ПВО отражают атаку БПЛА в ряде районов Ростовской области, в Шолоховском районе горел частный дом.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Будет еще хуже". На Западе сделали резкое заявление о России и Украине
01:28
"С осколочными ранениями в Вешенскую центральную районную больницу доставлены два человека. Медики оказывают им необходимую помощь", - написал Слюсарь.
Он уточнил, что в станице Базковской пожар в частном доме был потушен на площади 75 квадратных метров, на месте работают следственные органы.
Таганроге в ходе отражения ночной воздушной атаки повреждения получило остекление окон и балконов в нескольких многоквартирных домах по улицам Дзержинского и Морозова", - отметил губернатор.
Кроме того, в ряде домов и во дворе частной организации обнаружены фрагменты БПЛА, территории оцеплены, на месте работают сотрудники правопорядка.
"Утром полученный ущерб зафиксируют муниципальные комиссии. Всем пострадавшим окажем помощь", - добавил Слюсарь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияРостовская областьЮрий СлюсарьШолоховский районТаганрог
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала