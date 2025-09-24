Рейтинг@Mail.ru
В Курской области часть жителей осталась без света из-за ударов ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:53 24.09.2025
В Курской области часть жителей осталась без света из-за ударов ВСУ
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Из-за ударов ВСУ без света осталась часть жителей Льговского, Рыльского, Глушковского, Кореневского и Конышёвского районов Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. Ранее он сообщал, что ВСУ обстреливали Льгов, часть жителей временно находится без электричества. "Уточнённая информация по обстрелу Льгова. В результате ударов противника по объектам энергетики без электроснабжения осталась часть потребителей Льговского, Рыльского, Глушковского, Кореневского и Конышёвского районов", - написал Хинштейн. Кроме того, он отметил, что Рыльский, Глушковский и Кореневский районы переключены на резервные источники питания. "В Льговском и Конышёвском районах бригады начнут восстановительные работы как только позволит оперативная обстановка. Ситуацию держу на контроле", - добавил Хинштейн.
© РИА Новости / Юрий СтрелецВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Из-за ударов ВСУ без света осталась часть жителей Льговского, Рыльского, Глушковского, Кореневского и Конышёвского районов Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что ВСУ обстреливали Льгов, часть жителей временно находится без электричества.
Украинский военнослужащий в окопе - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
"Отправляют на мясо". На Украине раскрыли правду о бунте ВСУ в зоне СВО
Вчера, 15:34
"Уточнённая информация по обстрелу Льгова. В результате ударов противника по объектам энергетики без электроснабжения осталась часть потребителей Льговского, Рыльского, Глушковского, Кореневского и Конышёвского районов", - написал Хинштейн.
Кроме того, он отметил, что Рыльский, Глушковский и Кореневский районы переключены на резервные источники питания.
"В Льговском и Конышёвском районах бригады начнут восстановительные работы как только позволит оперативная обстановка. Ситуацию держу на контроле", - добавил Хинштейн.
