В Курской области часть жителей осталась без света из-за ударов ВСУ

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Из-за ударов ВСУ без света осталась часть жителей Льговского, Рыльского, Глушковского, Кореневского и Конышёвского районов Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. Ранее он сообщал, что ВСУ обстреливали Льгов, часть жителей временно находится без электричества. "Уточнённая информация по обстрелу Льгова. В результате ударов противника по объектам энергетики без электроснабжения осталась часть потребителей Льговского, Рыльского, Глушковского, Кореневского и Конышёвского районов", - написал Хинштейн. Кроме того, он отметил, что Рыльский, Глушковский и Кореневский районы переключены на резервные источники питания. "В Льговском и Конышёвском районах бригады начнут восстановительные работы как только позволит оперативная обстановка. Ситуацию держу на контроле", - добавил Хинштейн.

