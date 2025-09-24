https://ria.ru/20250924/ataka-2043873677.html
Силы ПВО отражают атаку в Ростовской области
Силы ПВО отражают атаку в Ростовской области - РИА Новости, 24.09.2025
Силы ПВО отражают атаку в Ростовской области
24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Силы и средства ПВО отражают атаку дронов в ряде районов Ростовской области, в Шолоховском районе загорелся частный дом, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."В Ростовской области силы и средства ПВО отражают атаку БПЛА в Таганроге, Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах. В станице Базковской Шолоховского района загорелся частный дом", - написал он.Слюсарь отметил, что на место выехали дежурно-спасательные службы, информация о пострадавших уточняется.
