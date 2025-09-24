Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО отражают атаку в Ростовской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:36 24.09.2025 (обновлено: 03:20 24.09.2025)
Силы ПВО отражают атаку в Ростовской области
Силы ПВО отражают атаку в Ростовской области - РИА Новости, 24.09.2025
Силы ПВО отражают атаку в Ростовской области
Силы и средства ПВО отражают атаку дронов в ряде районов Ростовской области, в Шолоховском районе загорелся частный дом, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T00:36:00+03:00
2025-09-24T03:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
происшествия
юрий слюсарь
шолоховский район
таганрог
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Силы и средства ПВО отражают атаку дронов в ряде районов Ростовской области, в Шолоховском районе загорелся частный дом, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."В Ростовской области силы и средства ПВО отражают атаку БПЛА в Таганроге, Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах. В станице Базковской Шолоховского района загорелся частный дом", - написал он.Слюсарь отметил, что на место выехали дежурно-спасательные службы, информация о пострадавших уточняется.
ростовская область
шолоховский район
таганрог
безопасность, ростовская область, происшествия, юрий слюсарь , шолоховский район, таганрог
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Происшествия, Юрий Слюсарь , Шолоховский район, Таганрог
Силы ПВО отражают атаку в Ростовской области

Слюсарь: силы ПВО отражают атаку дронов в Ростовской области

Военнослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Силы и средства ПВО отражают атаку дронов в ряде районов Ростовской области, в Шолоховском районе загорелся частный дом, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Ростовской области силы и средства ПВО отражают атаку БПЛА в Таганроге, Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах. В станице Базковской Шолоховского района загорелся частный дом", - написал он.
Слюсарь отметил, что на место выехали дежурно-спасательные службы, информация о пострадавших уточняется.
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Ростовская область
Происшествия
Юрий Слюсарь
Шолоховский район
Таганрог
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
