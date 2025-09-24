Рейтинг@Mail.ru
Армянская церковь осудила приговор Аджапахяну - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/armeniya-2044152066.html
Армянская церковь осудила приговор Аджапахяну
Армянская церковь осудила приговор Аджапахяну - РИА Новости, 24.09.2025
Армянская церковь осудила приговор Аджапахяну
Армянская апостольская церковь назвала позорным обвинительный вердикт, вынесенный ереванским судом архиепископу Микаэлу Аджапахяну. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T22:18:00+03:00
2025-09-24T22:18:00+03:00
армения
ереван
никол пашинян
армянская апостольская церковь
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036102621_0:47:2238:1306_1920x0_80_0_0_3f4d74a56115de3689ed39b46af578b9.jpg
ЕРЕВАН, 24 сен – РИА Новости. Армянская апостольская церковь назвала позорным обвинительный вердикт, вынесенный ереванским судом архиепископу Микаэлу Аджапахяну. В среду судья Армине Меликсетян признала архиепископа виновным по обвинению в призывах к захвату власти, оставив неизменной меру пресечения в виде лишения свободы. Меру наказания суд назначит позднее. "Сегодняшний вердикт суда, признавший архиепископа Микаэла виновным по явно надуманным обвинениям, нанес серьезнейший удар по правосудию и авторитету органов юстиции Армении. Этот позорный судебный акт, вынесенный в условиях непрерывно насаждаемых в стране ненависти и репрессий, в очередной раз подтвердил, что судебно-правовая система в Армении полностью зависит от воли политической власти", - говорится в заявлении духовного центра Армянской апостольской церкви – Первопрестольного Святого Эчмиадзина. В ААЦ с прискорбием констатировали, что в стране правосудие является избирательным и своими произвольными решениями откровенно служит целям политической мести. "Святой Эчмиадзин решительно осуждает этот противозаконный процесс и будет использовать все предусмотренные законом возможности для восстановления справедливости в отношении архиепископа Микаэла", - говорится в заявлении. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250924/armeniya-2044089683.html
https://ria.ru/20250707/adzhapakhyan-2027621472.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036102621_19:0:2219:1650_1920x0_80_0_0_271c169e0317aed319395a78d59ecef0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, ереван, никол пашинян, армянская апостольская церковь, в мире
Армения, Ереван, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, В мире
Армянская церковь осудила приговор Аджапахяну

Армянская церковь назвала позорным приговор архиепископу Аджапахяну

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАрхиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана
Архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 24 сен – РИА Новости. Армянская апостольская церковь назвала позорным обвинительный вердикт, вынесенный ереванским судом архиепископу Микаэлу Аджапахяну.
В среду судья Армине Меликсетян признала архиепископа виновным по обвинению в призывах к захвату власти, оставив неизменной меру пресечения в виде лишения свободы. Меру наказания суд назначит позднее.
Глава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Защита архиепископа Аджапахяна обжалует обвинительный вердикт
Вчера, 17:25
"Сегодняшний вердикт суда, признавший архиепископа Микаэла виновным по явно надуманным обвинениям, нанес серьезнейший удар по правосудию и авторитету органов юстиции Армении. Этот позорный судебный акт, вынесенный в условиях непрерывно насаждаемых в стране ненависти и репрессий, в очередной раз подтвердил, что судебно-правовая система в Армении полностью зависит от воли политической власти", - говорится в заявлении духовного центра Армянской апостольской церкви – Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
В ААЦ с прискорбием констатировали, что в стране правосудие является избирательным и своими произвольными решениями откровенно служит целям политической мести.
"Святой Эчмиадзин решительно осуждает этот противозаконный процесс и будет использовать все предусмотренные законом возможности для восстановления справедливости в отношении архиепископа Микаэла", - говорится в заявлении.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Защита епископа Аджапахяна обвинила Пашиняна во вмешательстве в следствие
7 июля, 11:29
 
АрменияЕреванНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала