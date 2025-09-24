Армянская церковь осудила приговор Аджапахяну
Армянская церковь назвала позорным приговор архиепископу Аджапахяну
Архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 сен – РИА Новости. Армянская апостольская церковь назвала позорным обвинительный вердикт, вынесенный ереванским судом архиепископу Микаэлу Аджапахяну.
В среду судья Армине Меликсетян признала архиепископа виновным по обвинению в призывах к захвату власти, оставив неизменной меру пресечения в виде лишения свободы. Меру наказания суд назначит позднее.
"Сегодняшний вердикт суда, признавший архиепископа Микаэла виновным по явно надуманным обвинениям, нанес серьезнейший удар по правосудию и авторитету органов юстиции Армении. Этот позорный судебный акт, вынесенный в условиях непрерывно насаждаемых в стране ненависти и репрессий, в очередной раз подтвердил, что судебно-правовая система в Армении полностью зависит от воли политической власти", - говорится в заявлении духовного центра Армянской апостольской церкви – Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
В ААЦ с прискорбием констатировали, что в стране правосудие является избирательным и своими произвольными решениями откровенно служит целям политической мести.
"Святой Эчмиадзин решительно осуждает этот противозаконный процесс и будет использовать все предусмотренные законом возможности для восстановления справедливости в отношении архиепископа Микаэла", - говорится в заявлении.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская