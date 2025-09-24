Защита архиепископа Аджапахяна обжалует обвинительный вердикт
Защита армянского архиепископа Аджапахяна обжалует обвинительный вердикт
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана
Глава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Защита архиепископа Микаэла Аджапахяна обжалует обвинительный вердикт, вынесенный ему ереванским судом по статье "Призывы к захвату власти", заявил адвокат Ара Зограбян.
В среду судья Армине Меликсетян признала архиепископа виновным, оставив неизменной меру пресечения в виде лишения свободы.
"Мы обязательно обжалуем это решение", - заявил Зорабян журналистам.
При этом он счел действия судьи неправомерными и ожидаемыми. "Мера наказания будет установлена 29 сентября", - заявил адвокат. Он предположил, что судья приговорит владыку к лишению свободы, так как власти хотят продержать архиепископа в тюрьме до парламентских выборов 2026 года.
Максимальная санкция по статье "Призывы к свержению власти" предусматривает пять лет лишения свободы.
Ранее защита архиепископа потребовала его оправдать, назвав процесс незаконным. Гособвинитель Ваан Арутюнян в свою очередь ходатайствовал ранее признать архиепископа Микаела Аджапахяна виновным по статье "Публичные призывы к захвату власти с использованием СМИ или информационно-коммуникационных технологий" и вынести обвинительный вердикт.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
