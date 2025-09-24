https://ria.ru/20250924/armeniya-2044089683.html

Защита архиепископа Аджапахяна обжалует обвинительный вердикт

Защита архиепископа Аджапахяна обжалует обвинительный вердикт - РИА Новости, 24.09.2025

Защита архиепископа Аджапахяна обжалует обвинительный вердикт

Защита архиепископа Микаэла Аджапахяна обжалует обвинительный вердикт, вынесенный ему ереванским судом по статье "Призывы к захвату власти", заявил адвокат Ара... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T17:25:00+03:00

2025-09-24T17:25:00+03:00

2025-09-24T17:25:00+03:00

религия

в мире

армения

россия

ереван

микаел аджапахян (архиепископ)

никол пашинян

самвел карапетян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036102577_0:65:890:566_1920x0_80_0_0_591c8ee065763c889e9c2e197404b613.jpg

ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Защита архиепископа Микаэла Аджапахяна обжалует обвинительный вердикт, вынесенный ему ереванским судом по статье "Призывы к захвату власти", заявил адвокат Ара Зограбян. В среду судья Армине Меликсетян признала архиепископа виновным, оставив неизменной меру пресечения в виде лишения свободы. "Мы обязательно обжалуем это решение", - заявил Зорабян журналистам. При этом он счел действия судьи неправомерными и ожидаемыми. "Мера наказания будет установлена 29 сентября", - заявил адвокат. Он предположил, что судья приговорит владыку к лишению свободы, так как власти хотят продержать архиепископа в тюрьме до парламентских выборов 2026 года. Максимальная санкция по статье "Призывы к свержению власти" предусматривает пять лет лишения свободы. Ранее защита архиепископа потребовала его оправдать, назвав процесс незаконным. Гособвинитель Ваан Арутюнян в свою очередь ходатайствовал ранее признать архиепископа Микаела Аджапахяна виновным по статье "Публичные призывы к захвату власти с использованием СМИ или информационно-коммуникационных технологий" и вынести обвинительный вердикт. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html

https://ria.ru/20250910/tserkov-2040892932.html

https://ria.ru/20250828/armeniya-2038114604.html

армения

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, россия, ереван, микаел аджапахян (архиепископ), никол пашинян, самвел карапетян