В Союзе армян России прокомментировали убийство главы общины Паракар
15:02 24.09.2025 (обновлено: 15:25 24.09.2025)
В Союзе армян России прокомментировали убийство главы общины Паракар
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Граждане Армении становятся всё более беззащитными на фоне усиления полицейской системы, нацеленной на защиту правящей команды, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян, комментируя убийство в республике главы одной из ее общин Володи Григоряна. Глава общины Паракар, победивший на муниципальных выборах представителя правящей партии "Гражданский договор", Григорян был застрелен поздно вечером 23 сентября в селе Мердзаван. Также был убит друг политика – сотрудник полиции, еще один человек был ранен. Следственный комитет Армении рассматривает несколько версий преступления, в том числе связь с другим убийством в том же селе несколько месяцев назад. "Убийство главы общины Паракар Володи Григоряна и Карена Абрамяна шокировало всё армянское сообщество, но, к сожалению, не удивило. Это преступление стало ещё одним эпизодом в той системе отсутствия гарантий как внешней, так и внутренней безопасности, которая за последние годы выстраивается в Армении. Парадокс в том, что общество и каждый отдельно взятый гражданин Армении становятся с каждым днём всё более беззащитными - на фоне усиления полицейской системы, нацеленной на защиту и обслуживание интересов правящей команды", - сказал Абрамян. Он добавил, что это трагедия не только для родных и близких погибших, для их соратников, которым Ара Абрамян выразил искренние соболезнования. "Это большая драма для всего общества, для тех, кто сегодня стал жертвой политики (премьер-министра) Никола Пашиняна", - считает Абрамян. По его мнению, за Пашиняном стоят некие силы, которые считают нормой, когда внедрённые ими разделительные линии фактически стравливают армян друга против друга, брата против брата, размывают ценности, целенаправленно уничтожая уважительные отношения между людьми или группами, проявляющееся через обесценивание чувств и традиций. "Надеюсь, что правоохранители отвлекутся от преследований духовенства и благотворителей и оперативно раскроют это вопиющее преступление, и виновники понесут наказание", - добавил он.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Граждане Армении становятся всё более беззащитными на фоне усиления полицейской системы, нацеленной на защиту правящей команды, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян, комментируя убийство в республике главы одной из ее общин Володи Григоряна.
Глава общины Паракар, победивший на муниципальных выборах представителя правящей партии "Гражданский договор", Григорян был застрелен поздно вечером 23 сентября в селе Мердзаван. Также был убит друг политика – сотрудник полиции, еще один человек был ранен. Следственный комитет Армении рассматривает несколько версий преступления, в том числе связь с другим убийством в том же селе несколько месяцев назад.
"Убийство главы общины Паракар Володи Григоряна и Карена Абрамяна шокировало всё армянское сообщество, но, к сожалению, не удивило. Это преступление стало ещё одним эпизодом в той системе отсутствия гарантий как внешней, так и внутренней безопасности, которая за последние годы выстраивается в Армении. Парадокс в том, что общество и каждый отдельно взятый гражданин Армении становятся с каждым днём всё более беззащитными - на фоне усиления полицейской системы, нацеленной на защиту и обслуживание интересов правящей команды", - сказал Абрамян.
Он добавил, что это трагедия не только для родных и близких погибших, для их соратников, которым Ара Абрамян выразил искренние соболезнования. "Это большая драма для всего общества, для тех, кто сегодня стал жертвой политики (премьер-министра) Никола Пашиняна", - считает Абрамян.
По его мнению, за Пашиняном стоят некие силы, которые считают нормой, когда внедрённые ими разделительные линии фактически стравливают армян друга против друга, брата против брата, размывают ценности, целенаправленно уничтожая уважительные отношения между людьми или группами, проявляющееся через обесценивание чувств и традиций. "Надеюсь, что правоохранители отвлекутся от преследований духовенства и благотворителей и оперативно раскроют это вопиющее преступление, и виновники понесут наказание", - добавил он.
