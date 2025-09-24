https://ria.ru/20250924/armeniya-2044031742.html

Политолог прокомментировал убийство главы общины Паракар в Армении

ЕРЕВАН, 24 сен – РИА Новости. Заточенность силовых структур Армении на сдерживание оппозиции привела к правовому "беспределу", заявил РИА Новости армянский политолог Бениамин Матевосян, комментируя убийство оппозиционного главы поселка Паракар Володи Григоряна. Григорян, на муниципальных выборах победивший представителя правящей партии "Гражданский договор", был застрелен поздно вечером 23 сентября в селе Мердзаван. Также был убит друг политика – сотрудник полиции, еще один человек был ранен. Подозреваемый пока не обнаружен. По словам эксперта, западные партнеры армянских властей любят учить их демократии, и долгие годы один из самых распространенных тезисов касался увеличения числа женщин, вовлеченных в госуправление для развития истинной демократии. Матевосян отметил, что сейчас многие силовые структуры в Армении, в частности, генпрокуратуру, минюст и МВД возглавляют женщины. "Но эти службы зачастую заняты обслуживанием политической повестки, атаками на оппозицию, сдерживанием оппозиции. В результате этого в стране рассветает "беспредел", проявлением которого является убийство главы общины Паракар. Безотносительно к тому, были ли в убийстве политические мотивы, факт заключается в том, что, когда первоочередной задачей органов правопорядка является политическое сдерживание оппонентов, и самый яркий пример этого - происходящее с Самвелом Карапетяном, в стране расцветает "беспредел", - отметил эксперт. Кроме того, по его словам, в правящей партии "Гражданский договор" любят говорить, что в Армении с 2018 года не фальсифицируются выборы. "Они фальсифицируются, но делается это в поствыборный период. Тот же самый Григорян еще в 2021 году мог возглавить Паракар, но в результате поствыборных махинаций партии "Гражданский договор" он лишился этой возможности. Сейчас же в результате произошедшего, независимо от того, кто был организатором, заказчиком, исполнителем убийства появляется возможности провести в общине "очередные внеочередные" выборы", - заявил эксперт.

