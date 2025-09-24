https://ria.ru/20250924/armeniya-2044008791.html

Общественник назвал убитого в Армении политика символом борьбы с Пашиняном

Общественник назвал убитого в Армении политика символом борьбы с Пашиняном

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Убитый в Армении глава общины Паракар Володя Григорян был символом легитимной борьбы против премьер-министра Никола Пашиняна, поэтому его убийство может быть политически мотивированным, заявил РИА Новости армянский общественный деятель, член совета АНО "Евразия" Микаэль Бадалян. По сообщению МВД Армении, глава укрупненной общины Паракар Володя Григорян, победивший на муниципальных выборах представителя правящей в Армении партии "Гражданский договор", был застрелен во вторник ночью. Также был убит друг политика – сотрудник полиции, еще один человек был ранен. Следственный комитет Армении рассматривает несколько версий преступления, в том числе связь с другим убийством, произошедшем в том же селе несколько месяцев назад. "Володя Григорян являлся символом легитимной борьбы против Николая Пашиняна. Он выиграл местные выборы в 2021 году. Тогда Пашинян с помощью силового блока незаконно лишил его этой должности. Однако он не сдался, продолжил свою борьбу и повторил успех в 2024 году. Причем сделал это сокрушительно, набрав 57% голосов", - заявил РИА Новости Бадалян. Он сообщил, что был знаком с погибшим. "Это действительно был человек, которого все уважали, о котором все отзывались очень хорошо. Жители общины Паракар говорят о том, что у них никогда не было такого главы общины, которого уважали бы все. Поэтому сейчас будут придумывать различные версии (убийства – ред.), привязывать это к каким-то бытовым историям. Я думаю, что найдут даже убийцу, который, вероятно, скажет, что там были совершенно другие мотивы, не политические. Но сложно представить, что это не политическая расправа", - заявил Бадалян. По его оценке, позиции правящей партии Армении с каждым днем становятся все хуже. "Они уже доказали, что они идут совершенно на все. Так что, я думаю, что подобные инциденты будут продолжаться... Мы сможем увидеть людей, которые вдруг получили инфаркты, отравились, попали в аварии", - добавил Бадалян.

армения

