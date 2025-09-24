https://ria.ru/20250924/argentina-2043879011.html

Аргентина обсуждает с США присутствие американских военных, пишут СМИ

Власти Аргентины обсуждают с США предоставление финансовой помощи в обмен на присутствие американских военных на юге страны, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 24.09.2025

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 сен - РИА Новости. Власти Аргентины обсуждают с США предоставление финансовой помощи в обмен на присутствие американских военных на юге страны, сообщил телеканал TN. "(Президент Аргентины - ред) Хавьер Милей обсуждает с Дональдом Трампом присутствие военных США в Аргентине с целью получить финансовую помощь, чтобы заплатить по долгам", - отмечает СМИ. Именно поэтому, утверждает телеканал, в аргентинской делегации, отправившейся в Нью-Йорк, присутствует министр обороны Луис Петри и его заместитель по международным вопросам Хуан Батталеме. Речь идет о военном присутствии в Ушуайе - самой южной части континента, откуда можно отправиться в Антарктиду. Там власти Аргентины хотят превратить военно-морскую базу в большой логистический центр и ремонтную базу для кораблей и ледоколов. Немного позднее телеканал изменил формулировки в статье. "Хавьер Милей ведет переговоры с Дональдом Трампом о продвижении по пути создания регионального военного альянса, который ускорит оборонное сотрудничество между Соединенными Штатами и Аргентиной с целью ускорения перевода средств для покрытия долговых выплат", - теперь отмечает СМИ.Вместе с тем, в статье осталась фраза про присутствие американских военных в Ушуайе, которая также была подредактирована. Теперь СМИ говорит о "готовности проанализировать присутствие военных США в Ушуайе".Ранее во вторник на полях ГА ООН прошла встреча Милея и Трампа. Кроме того, глава американского минфина Скотт Бессент сообщил, что власти США рассматривают различные варианты действий для стабилизации ситуации в Аргентине. В последние дни из-за резкого ослабления песо Центральный банк Аргентины был вынужден продать более 1 миллиарда долларов из резервов для стабилизации курса. Это, в свою очередь, вызвало опасение у экспертов в отношении возможности Аргентины осуществить платежи по долгу перед МВФ и другими кредиторами.

