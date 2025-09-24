https://ria.ru/20250924/arest-2044084388.html

Председатель правления "Корпорации СТС" Черных обжалует свой арест

Председатель правления "Корпорации СТС" Черных обжалует свой арест - РИА Новости, 24.09.2025

Председатель правления "Корпорации СТС" Черных обжалует свой арест

Председатель правления коммунального холдинга "Корпорация СТС" Татьяна Черных, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере и отправленная судом под... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T17:00:00+03:00

2025-09-24T17:00:00+03:00

2025-09-24T17:09:00+03:00

происшествия

екатеринбург

урал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044081627_0:173:1280:893_1920x0_80_0_0_d66705a36e700782bb425d80a92cd0fe.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Председатель правления коммунального холдинга "Корпорация СТС" Татьяна Черных, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере и отправленная судом под стражу до 15 ноября, будет обжаловать свой арест. "Конечно, буду обжаловать", – сказала Черных журналистам после оглашения решения судьей.

https://ria.ru/20250924/arest-2043986255.html

екатеринбург

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, урал