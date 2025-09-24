https://ria.ru/20250924/arest-2044084388.html
Председатель правления "Корпорации СТС" Черных обжалует свой арест
Председатель правления "Корпорации СТС" Черных обжалует свой арест - РИА Новости, 24.09.2025
Председатель правления "Корпорации СТС" Черных обжалует свой арест
Председатель правления коммунального холдинга "Корпорация СТС" Татьяна Черных, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере и отправленная судом под... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T17:00:00+03:00
2025-09-24T17:00:00+03:00
2025-09-24T17:09:00+03:00
происшествия
екатеринбург
урал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044081627_0:173:1280:893_1920x0_80_0_0_d66705a36e700782bb425d80a92cd0fe.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Председатель правления коммунального холдинга "Корпорация СТС" Татьяна Черных, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере и отправленная судом под стражу до 15 ноября, будет обжаловать свой арест. "Конечно, буду обжаловать", – сказала Черных журналистам после оглашения решения судьей.
https://ria.ru/20250924/arest-2043986255.html
екатеринбург
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044081627_101:155:1179:964_1920x0_80_0_0_28aa82fd52681fd433ca145bd236f7c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, урал
Происшествия, Екатеринбург, Урал
Председатель правления "Корпорации СТС" Черных обжалует свой арест
Обвиняемая в мошенничестве глава правления "Корпорации СТС" обжалует арест