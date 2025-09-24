Рейтинг@Mail.ru
Председатель правления "Корпорации СТС" Черных обжалует свой арест
17:00 24.09.2025 (обновлено: 17:09 24.09.2025)
Председатель правления "Корпорации СТС" Черных обжалует свой арест
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Председатель правления коммунального холдинга "Корпорация СТС" Татьяна Черных, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере и отправленная судом под стражу до 15 ноября, будет обжаловать свой арест. "Конечно, буду обжаловать", – сказала Черных журналистам после оглашения решения судьей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Председатель правления коммунального холдинга "Корпорация СТС" Татьяна Черных, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере и отправленная судом под стражу до 15 ноября, будет обжаловать свой арест.
"Конечно, буду обжаловать", – сказала Черных журналистам после оглашения решения судьей.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Следствие запросило арест для бенефициара "Корпорации СТС"
Вчера, 12:35
 
