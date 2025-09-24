https://ria.ru/20250924/arest-2044077759.html

Суд на Урале арестовал председателя правления "Корпорации СТС" Черных

Суд на Урале арестовал председателя правления "Корпорации СТС" Черных - РИА Новости, 24.09.2025

Суд на Урале арестовал председателя правления "Корпорации СТС" Черных

Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге арестовал до 15 ноября председателя правления коммунального холдинга "Корпорация СТС" Татьяну Черных, обвиняемую в... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T16:47:00+03:00

2025-09-24T16:47:00+03:00

2025-09-24T18:18:00+03:00

происшествия

екатеринбург

урал

генеральная прокуратура рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044081627_0:173:1280:893_1920x0_80_0_0_d66705a36e700782bb425d80a92cd0fe.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге арестовал до 15 ноября председателя правления коммунального холдинга "Корпорация СТС" Татьяну Черных, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Арестовать Татьяну Черных до 15 ноября", – сказала судья.Черных заявила, что средства, выделенные в виде субсидий из бюджета Свердловской области, в хищении которых ее обвиняют на основании показаний Николая Смирнова, были потрачены надлежащим образом и что следствие не представило обоснование способа, которым были якобы похищены средства. Об этом же заявила ее адвокат, отметив, что способ хищения не указан в постановлении, и это нарушает права обвиняемой на защиту.Во вторник в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Также была задержана председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов.Иск Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" был зарегистрирован в Ленинском районном суде Екатеринбурга 10 сентября, по иску были наложены обеспечительные меры, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судя по картотеке гражданского дела, было выдано 188 исполнительных листов.Согласно материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств составила более 12 миллиардов рублей.Прокуратура заявляет, что ответчики, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа. В связи с этим прокуратура просит обратить активы корпорации в доход РФ.

https://ria.ru/20250924/bobrov-2044091519.html

https://ria.ru/20250924/arest-2043986255.html

екатеринбург

урал

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, урал, генеральная прокуратура рф, россия