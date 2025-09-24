https://ria.ru/20250924/arest-2043986255.html

Следствие запросило арест для бенефициара "Корпорации СТС"

Следствие запросило арест для бенефициара "Корпорации СТС" - РИА Новости, 24.09.2025

Следствие запросило арест для бенефициара "Корпорации СТС"

Следствие просит ареста для бенефициара коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексея Боброва по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной... РИА Новости, 24.09.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Следствие просит ареста для бенефициара коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексея Боброва по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области."Для Боброва просят арест", – сказала собеседница агентства.

