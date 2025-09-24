Рейтинг@Mail.ru
Следствие запросило арест для бенефициара "Корпорации СТС"
12:35 24.09.2025
Следствие запросило арест для бенефициара "Корпорации СТС"
происшествия
свердловская область
алексей бобров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Следствие просит ареста для бенефициара коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексея Боброва по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области."Для Боброва просят арест", – сказала собеседница агентства.
свердловская область
происшествия, свердловская область, алексей бобров
Происшествия, Свердловская область, Алексей Бобров
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Следствие просит ареста для бенефициара коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексея Боброва по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
"Для Боброва просят арест", – сказала собеседница агентства.
МВД прокомментировало данные о задержании главы "дочки" "Облкоммунэнерго"
Происшествия Свердловская область Алексей Бобров
 
 
