Следствие запросило арест для бенефициара "Корпорации СТС"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Следствие просит ареста для бенефициара коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексея Боброва по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области."Для Боброва просят арест", – сказала собеседница агентства.
