В Приангарье арестовали аферистку, бравшую деньги с родных военных

ИРКУТСК, 24 сен - РИА Новости. Аферистку, которая обманывала родственников военнослужащих, пропавших без вести в зоне СВО, обещая за плату организовать поиски, арестовали в Иркутской области, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Жительница села Хомутово находила в тематических сообществах одного из мессенджеров родственников и близких военнослужащих, пропавших без вести в зоне СВО, и предлагала организовать их поиски. Получив денежные средства, сообщала, что бойцы погибли. Злоумышленница задержана полицейскими по адресу проживания и заключена под стражу", - написала Волк в Telegram-канале. Она отметила, узнав о том, что потерпевшие обратились в правоохранительные органы, женщина стала оказывать на них психологическое давление, требуя забрать заявления. По факту мошенничества возбуждено два уголовных дела. Есть основания полагать, что женщина может быть причастна к серии аналогичных преступлений.

