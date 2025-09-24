https://ria.ru/20250924/arest-2043902737.html

Суд заочно выдал санкцию на арест Максима Каца*

Суд заочно выдал санкцию на арест Максима Каца*

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде."Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Каца М.Е.*", - сообщили в суде.Столичный суд в августе 2023 года заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии общего режима по делу о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ. Как полагает следствие, 3 апреля 2022 года Кац опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО.В ходе прений сторон прокурор просил приговорить блогера к 10 годам колонии.Как заявлял его адвокат, вину блогер не признал.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

