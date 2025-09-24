https://ria.ru/20250924/ageev-2043804892.html

Святослав Агеев: Выездная биометрия — шаг в будущее цифровых сервисов

Святослав Агеев: Выездная биометрия — шаг в будущее цифровых сервисов - РИА Новости, 24.09.2025

Святослав Агеев: Выездная биометрия — шаг в будущее цифровых сервисов

Несколько месяцев назад Т-Банк совместно с оператором государственной Единой биометрической системы - Центром биометрических технологий (ЦБТ) запустил систему... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T11:27:00+03:00

2025-09-24T11:27:00+03:00

2025-09-24T11:27:00+03:00

интервью

т-банк (ао «тинькофф банк»)

технологии

биометрия

экономика

идентификация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043937919_0:60:1050:651_1920x0_80_0_0_5e6bfd8221fd0f1ed9bd68581b417a47.jpg

Несколько месяцев назад Т-Банк совместно с оператором государственной Единой биометрической системы - Центром биометрических технологий (ЦБТ) запустил систему выездной регистрации подтвержденной биометрии. О том, как функционирует новая система и какую пользу она может принести в интервью РИА Новости рассказал директор департамента госсервисов Т-Банка Святослав Агеев:- Как возникла идея создания мобильной регистрации биометрии, кому принадлежала эта инициатива?- Начнем с того, что биометрия – уже неотъемлемая часть нашей жизни. Интеграция биометрии в ежедневные процессы в жизни людей, в том числе в банковские сервисы, будет только усиливаться и ускоряться. Т-Банк исторически фокусировался на технологичности своих сервисов и всегда стремился улучшать и упрощать пользовательский опыт клиентов. То же самое касается и сервиса сбора биометрических данных. На рынке не было готовых решений, отвечающих всем требованиям и стандартам, поэтому мы вместе с партнерами сделали такой сервис буквально с нуля. Он разработан при поддержке Минцифры и ЦБТ с использованием отечественной криптографии, программного обеспечения и операционной системы. Сертифицирован ФСБ и ФСТЭК, что подтверждает его безопасность. Это была сложная задача, но мы совместными усилиями мы это сделали.- Как организована эта работа? Каким образом россияне могут сдать биометрические данные , чтобы получить доступ ко всем сервисам и услугам,требующим такого подтверждения личности, включая госсервисы? Бесплатна ли эта услуга? Сколько времени занимает процедура?- Сервис доступен всем россиянам, вне зависимости от того, являются они нашими клиентами или нет, а также нерезидентам. Он бесплатен и организован максимально удобно: пользователь оставляет заявку на сайте или в мобильном приложении. В выбранное клиентом место и время приезжает представитель Т-Банка со специальным планшетом для сбора биометрии. Процесс занимает не более 5 минут. Данные сразу поступают в Единую биометрическую систему и пользователю сразу открывается доступ ко всем сервисам и услугам, которые подтверждают и устанавливают личность с помощью биометрических данных.При этом, представители могут помочь не только со сбором биометрии, но и получить СНИЛС, пройти регистрацию на Госуслугах, оформить сим-карту и банковские продукты. Такой полный цикл занимает около 20 минут.- Сколько сейчас имеется выездных сотрудников с такими планшетами? В каких регионах действует сервис?- Сейчас у нас 1500 таких планшетов. Другими словами, это 1500 мобильных банковских отделений по всей стране. Важно, что в этот процесс мы интегрировали дополнительную меру безопасности, которой нет у стационарных офисов обслуживания. Каждый запрос, передаваемый с планшета представителем, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) самого представителя, который несет персональную ответственность за выданные продукты.- Сервис доступен для физических лиц, а планируется ли его развитие для юридических лиц?- Он уже существует. Сбор биометрических данных особенно востребован на крупных предприятиях и заводах, где вопросам безопасности уделяется повышенное внимание, а также в компаниях, расположенных в удаленных и труднодоступных районах. Кроме того, с помощью планшетов планируем тиражироваться и на другие процессы, в том числе для выдачи УКЭП для бизнеса.- Насколько пользователи могут быть уверены, что их данные корректно отразятся в соответствующих системах, например, в Социальном фонде?- Прежде всего подчеркну, что сервис выездного сбора биометрических данных вносит значительный вклад в популяризацию государственных цифровых сервисов. Взаимодействие с ЕБС, Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Социальным фондом полностью отлажено: данные корректно интегрируются в системы, что делает процесс для пользователя быстрым и удобным. Кроме того, сервис помогает усиливать общий уровень безопасности в стране. В частности, он способствует решению такой острой проблемы, как оборот "серых" SIM-карт.- Каковы перспективы развития сервиса? Что нужно для его масштабирования?- Сейчас сервис выездного сбора уже показывает значимые результаты. Поэтому мы будем его масштабировать и развивать, делать более удобным. Текущий опыт подсказывает, где еще необходимы доработки, в том числе, со стороны государства, для настройки максимально бесперебойного, быстрого и удобного сбора биометрических данных.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, т-банк (ао «тинькофф банк»), технологии, биометрия, экономика, идентификация