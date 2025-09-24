Рейтинг@Mail.ru
17:50 24.09.2025
Россия и Иран подпишут документы по строительству АЭС малой мощности
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия и Иран подпишут ряд документов по проектированию и строительству АЭС малой мощности в Иране, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Ранее "Росатом" сообщил, что Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране. "Для реализации меморандума будут подготовлены и подписаны договоренности по проектированию и строительству станций на основе малых модульных реакторов между профильными организациями сторон", - сообщила, в свою очередь, пресс-служба ОАЭИ. Меморандум в среду в Москве подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и вице-президент Ирана, президент Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами. Россия и Иран заинтересованы в совместных проектах в области мирного атома, включая строительство объектов ядерной энергетики, следует из Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном, подписанном в январе в Москве в рамках официального визита в РФ иранского президента Масуда Пезешкиана. Тегеран предложил возвести блоки большой мощности на новой площадке, помимо АЭС "Бушер", а также рассмотреть возможность сооружения малых АЭС, сообщил тогда Лихачев. В Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока. Россия и Иран в ноябре 2014 года в Москве подписали ряд документов, расширяющих сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии и открывающих возможность строительства в Иране восьми блоков АЭС большой мощности по российским технологиям. В 2024 году "Росатом" подписал с Узбекистаном первый в мире экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности на основе модульных ядерных реакторов.
Флаги России и Ирана. Архивное фото
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Россия откроет Ирану абсолютно новое атомное будущее
Вчера, 08:00
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин сообщил о договоренности по безопасности строителей АЭС "Бушер"
19 июня, 00:07
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
"Росатом" и Сийярто обсудили строительство энергоблоков АЭС "Пакш-2"
19 сентября, 13:36
 
