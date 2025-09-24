https://ria.ru/20250924/aeroport-2043900804.html

В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения

Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

