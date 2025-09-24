https://ria.ru/20250924/aeroport-2043900804.html
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения
2025-09-24T07:04:00+03:00
2025-09-24T07:04:00+03:00
2025-09-24T07:12:00+03:00
оренбург
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
артем кореняко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
оренбург
