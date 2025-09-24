https://ria.ru/20250924/aeroport-2043894991.html

В аэропорту Самары ввели временные ограничения

В аэропорту Самары ввели временные ограничения - РИА Новости, 24.09.2025

В аэропорту Самары ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T05:34:00+03:00

2025-09-24T05:34:00+03:00

2025-09-24T05:49:00+03:00

самара

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/113976/30/1139763022_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_0e6fd05754d81a4bd1baf21a94bf8d49.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт Самары ("Курумоч"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250924/aeroport-2043873411.html

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность