Адвокат бенефициара "Корпорации СТС" планирует обжаловать его арест

Защита бенефициара "Корпорации СТС" Боброва планирует обжаловать его арест
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Адвокат бизнесмена и бенефициара коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексея Боброва, обвиняемого в крупном мошенничестве и арестованного в среду судом Екатеринбурга, заявил, что планирует обжаловать заключение под стражу своего подзащитного.
"Планируем обжаловать", – сказал журналистам защитник Боброва. От дальнейших комментариев по делу он отказался.
Во вторник в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Также была задержана председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов.
В среду Верх-Исетский районный суд столицы Урала продлил срок задержания Носкову и Боликову еще на 72 часа, а Черных и Боброва инстанция отправила под стражу по 15 ноября.