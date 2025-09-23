Рейтинг@Mail.ru
16:04 23.09.2025 (обновлено: 16:21 23.09.2025)
Зеленский отказался отвечать на вопрос о перспективах встречи с Путиным
Прибывший в штаб-квартиру ООН Владимир Зеленский не ответил РИА Новости на вопрос о перспективах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Прибывший в штаб-квартиру ООН Владимир Зеленский не ответил РИА Новости на вопрос о перспективах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН в окружении людей в гражданской одежде, сам он выбрал чёрный пиджак и брюки.На соответствующий вопрос агентства он не ответил.
Зеленский в штаб-квартире ООН
Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН, отказался отвечать на вопрос о перспективах встречи с Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
оон, россия, владимир путин, в мире, владимир зеленский
ООН, Россия, Владимир Путин, В мире, Владимир Зеленский

Зеленский отказался отвечать на вопрос о перспективах встречи с Путиным

ООН, 23 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Прибывший в штаб-квартиру ООН Владимир Зеленский не ответил РИА Новости на вопрос о перспективах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН в окружении людей в гражданской одежде, сам он выбрал чёрный пиджак и брюки.
На соответствующий вопрос агентства он не ответил.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Трамп может угрожать Зеленскому, считает политолог
15:20
 
ООНРоссияВладимир Путин — президент РоссииВ миреВладимир Зеленский
 
 
