https://ria.ru/20250923/zelenskiy-2043777313.html

Зеленский отказался отвечать на вопрос о перспективах встречи с Путиным

Зеленский отказался отвечать на вопрос о перспективах встречи с Путиным - РИА Новости, 23.09.2025

Зеленский отказался отвечать на вопрос о перспективах встречи с Путиным

Прибывший в штаб-квартиру ООН Владимир Зеленский не ответил РИА Новости на вопрос о перспективах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T16:04:00+03:00

2025-09-23T16:04:00+03:00

2025-09-23T16:21:00+03:00

оон

россия

владимир путин

в мире

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043780196_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_58f3f15f964837849b2131b6d5ebb366.jpg

ООН, 23 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Прибывший в штаб-квартиру ООН Владимир Зеленский не ответил РИА Новости на вопрос о перспективах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН в окружении людей в гражданской одежде, сам он выбрал чёрный пиджак и брюки.На соответствующий вопрос агентства он не ответил.

https://ria.ru/20250923/tramp-2043767691.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Зеленский в штаб-квартире ООН Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН, отказался отвечать на вопрос о перспективах встречи с Путиным, передает корреспондент РИА Новости. 2025-09-23T16:04 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, россия, владимир путин, в мире, владимир зеленский