Зеленский отказался отвечать на вопрос о перспективах встречи с Путиным
Прибывший в штаб-квартиру ООН Владимир Зеленский не ответил РИА Новости на вопрос о перспективах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Прибывший в штаб-квартиру ООН Владимир Зеленский не ответил РИА Новости на вопрос о перспективах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН в окружении людей в гражданской одежде, сам он выбрал чёрный пиджак и брюки.На соответствующий вопрос агентства он не ответил.
