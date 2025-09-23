Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что Трамп готов предоставить Киеву гарантии безопасности - РИА Новости, 24.09.2025
23:05 23.09.2025 (обновлено: 11:33 24.09.2025)
Зеленский заявил, что Трамп готов предоставить Киеву гарантии безопасности
Владимир Зеленский утверждает, что президент США Дональд Трамп якобы готов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что президент США Дональд Трамп якобы готов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта. "Президент Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после того, как закончится эта война", - заявил Зеленский в ходе общения с прессой после встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее, отвечая на вопрос о возможности предоставления Киеву гарантий безопасности совместно с европейскими союзниками, Трамп заявил, что это будет обсуждаться позже.
© Getty Images / picture alliance/Kay Nietfeld
Владимир Зеленский общается с журналистами во время Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025
Владимир Зеленский общается с журналистами во время Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что президент США Дональд Трамп якобы готов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта.
"Президент Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после того, как закончится эта война", - заявил Зеленский в ходе общения с прессой после встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ранее, отвечая на вопрос о возможности предоставления Киеву гарантий безопасности совместно с европейскими союзниками, Трамп заявил, что это будет обсуждаться позже.
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи на полях Генассамблеи ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Трамп заявил, что отношения с Путиным не повлияли на ситуацию на Украине
Заголовок открываемого материала