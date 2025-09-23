https://ria.ru/20250923/zelenskij-2043865431.html

Зеленский заявил, что Трамп готов предоставить Киеву гарантии безопасности

2025-09-23T23:05:00+03:00

2025-09-23T23:05:00+03:00

2025-09-24T11:33:00+03:00

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что президент США Дональд Трамп якобы готов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта. "Президент Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после того, как закончится эта война", - заявил Зеленский в ходе общения с прессой после встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее, отвечая на вопрос о возможности предоставления Киеву гарантий безопасности совместно с европейскими союзниками, Трамп заявил, что это будет обсуждаться позже.

