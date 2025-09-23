Рейтинг@Mail.ru
17:12 23.09.2025
Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН в гражданской одежде
Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН в гражданской одежде
Владимир Зеленский прибыл во вторник в штаб-квартиру ООН в гражданской одежде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл во вторник в штаб-квартиру ООН в гражданской одежде, передает корреспондент РИА Новости. Зеленский, чья одежда ранее вызвала недовольство президента США Дональда Трампа на встрече в Белом доме, на этот раз выбрал чёрный пиджак и брюки.
ООН, 23 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл во вторник в штаб-квартиру ООН в гражданской одежде, передает корреспондент РИА Новости.
Зеленский, чья одежда ранее вызвала недовольство президента США Дональда Трампа на встрече в Белом доме, на этот раз выбрал чёрный пиджак и брюки.
Трамп не ответил на вопрос, планирует ли призвать Зеленского к переговорам
