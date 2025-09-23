https://ria.ru/20250923/zelenskij-2043795554.html
Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН в гражданской одежде
Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН в гражданской одежде - РИА Новости, 23.09.2025
Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН в гражданской одежде
Владимир Зеленский прибыл во вторник в штаб-квартиру ООН в гражданской одежде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T17:12:00+03:00
2025-09-23T17:12:00+03:00
2025-09-23T17:12:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043778260_569:0:3000:1367_1920x0_80_0_0_0d0adb31b7d65419bfba01e99ef01d2f.jpg
ООН, 23 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл во вторник в штаб-квартиру ООН в гражданской одежде, передает корреспондент РИА Новости. Зеленский, чья одежда ранее вызвала недовольство президента США Дональда Трампа на встрече в Белом доме, на этот раз выбрал чёрный пиджак и брюки.
https://ria.ru/20250923/tramp-2043791973.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043778260_331:0:3000:2002_1920x0_80_0_0_6dde8386f1b4d3ca11305bd3bda841b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН в гражданской одежде
Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН в черном пиджаке и брюках