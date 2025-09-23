Рейтинг@Mail.ru
23.09.2025
12:03 23.09.2025
Зеленский выплеснул недовольство на свою партию, пишут СМИ
Зеленский выплеснул недовольство на свою партию, пишут СМИ
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский выплеснул недовольство на свою партию "Слуга народа", посетовав, что депутаты и журналисты не способны сформировать привлекательный образ Украины в глазах западных партнёров, пишет издание Politico со ссылкой на депутатов. "Зеленский не скрывал возмущения внутренними критиками... (он - ред.) выплеснул свое недовольство на свою партию "Слуга народа", посетовав на членов парламента, активистов гражданского общества и журналистов за то, что они не смогли создать неизменно лестный образ Украины для западных партнеров", - говорится в публикации. По данным издания, Зеленский заявил, что любые негативные высказывания украинцев о ситуации внутри страны отвлекают внимание от того, на чем следует сосредоточиться - на военных усилиях и укреплении поддержки со стороны союзников. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский выплеснул недовольство на свою партию "Слуга народа", посетовав, что депутаты и журналисты не способны сформировать привлекательный образ Украины в глазах западных партнёров, пишет издание Politico со ссылкой на депутатов.
"Зеленский не скрывал возмущения внутренними критиками... (он - ред.) выплеснул свое недовольство на свою партию "Слуга народа", посетовав на членов парламента, активистов гражданского общества и журналистов за то, что они не смогли создать неизменно лестный образ Украины для западных партнеров", - говорится в публикации.
По данным издания, Зеленский заявил, что любые негативные высказывания украинцев о ситуации внутри страны отвлекают внимание от того, на чем следует сосредоточиться - на военных усилиях и укреплении поддержки со стороны союзников.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
СМИ раскрыли, что задумал Зеленский на ассамблее ООН
Заголовок открываемого материала