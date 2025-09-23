https://ria.ru/20250923/zavod-2043769079.html

ВС России ударили по заводам в Запорожье, используемым ВСУ, заявил Рогов

Авиаудары нанесены по двум крупным предприятиям в городе Запорожье, переоборудованным под нужды ВСУ – "Мотор Сич" и КБ "Ивченко-Прогресс"

специальная военная операция на украине

россия

запорожье

владимир рогов

мотор сич

вооруженные силы украины

безопасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Авиаудары нанесены по двум крупным предприятиям в городе Запорожье, переоборудованным под нужды ВСУ – "Мотор Сич" и КБ "Ивченко-Прогресс", сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Минувшей ночью, по подтвержденной оперативной информации и полученным сведениям от местных жителей, наши войска нанесли несколькими авиабомбами удар по двум крупным предприятиям: "Мотор Сич" и конструкторское бюро "Ивченко-Прогресс". Настолько мощные удары по этим предприятиям нанесены впервые", - сказал Рогов. По его словам, заводы давно переоборудованы под нужды ВСУ и занимались разработкой, производством и ремонтом двигателей, прежде всего, для вражеской авиации. Во вторник Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли удар по цехам предприятия "Мотор Сич", в которых осуществлялась сборка беспилотников для атак по территории России.

россия

запорожье

Новости

