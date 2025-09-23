Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по заводам в Запорожье, используемым ВСУ, заявил Рогов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 23.09.2025 (обновлено: 15:28 23.09.2025)
ВС России ударили по заводам в Запорожье, используемым ВСУ, заявил Рогов
ВС России ударили по заводам в Запорожье, используемым ВСУ, заявил Рогов - РИА Новости, 23.09.2025
ВС России ударили по заводам в Запорожье, используемым ВСУ, заявил Рогов
Авиаудары нанесены по двум крупным предприятиям в городе Запорожье, переоборудованным под нужды ВСУ – "Мотор Сич" и КБ "Ивченко-Прогресс", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Авиаудары нанесены по двум крупным предприятиям в городе Запорожье, переоборудованным под нужды ВСУ – "Мотор Сич" и КБ "Ивченко-Прогресс", сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Минувшей ночью, по подтвержденной оперативной информации и полученным сведениям от местных жителей, наши войска нанесли несколькими авиабомбами удар по двум крупным предприятиям: "Мотор Сич" и конструкторское бюро "Ивченко-Прогресс". Настолько мощные удары по этим предприятиям нанесены впервые", - сказал Рогов. По его словам, заводы давно переоборудованы под нужды ВСУ и занимались разработкой, производством и ремонтом двигателей, прежде всего, для вражеской авиации. Во вторник Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли удар по цехам предприятия "Мотор Сич", в которых осуществлялась сборка беспилотников для атак по территории России.
ВС России ударили по заводам в Запорожье, используемым ВСУ, заявил Рогов

Рогов: ВС РФ ударили по заводам "Мотор Сич" и "Ивченко-Прогресс" в Запорожье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Авиаудары нанесены по двум крупным предприятиям в городе Запорожье, переоборудованным под нужды ВСУ – "Мотор Сич" и КБ "Ивченко-Прогресс", сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Минувшей ночью, по подтвержденной оперативной информации и полученным сведениям от местных жителей, наши войска нанесли несколькими авиабомбами удар по двум крупным предприятиям: "Мотор Сич" и конструкторское бюро "Ивченко-Прогресс". Настолько мощные удары по этим предприятиям нанесены впервые", - сказал Рогов.
По его словам, заводы давно переоборудованы под нужды ВСУ и занимались разработкой, производством и ремонтом двигателей, прежде всего, для вражеской авиации.
Во вторник Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли удар по цехам предприятия "Мотор Сич", в которых осуществлялась сборка беспилотников для атак по территории России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожьеВладимир РоговМотор СичВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
