ВС России ударили по заводам в Запорожье, используемым ВСУ, заявил Рогов
ВС России ударили по заводам в Запорожье, используемым ВСУ, заявил Рогов - РИА Новости, 23.09.2025
ВС России ударили по заводам в Запорожье, используемым ВСУ, заявил Рогов
23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Авиаудары нанесены по двум крупным предприятиям в городе Запорожье, переоборудованным под нужды ВСУ – "Мотор Сич" и КБ "Ивченко-Прогресс", сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Минувшей ночью, по подтвержденной оперативной информации и полученным сведениям от местных жителей, наши войска нанесли несколькими авиабомбами удар по двум крупным предприятиям: "Мотор Сич" и конструкторское бюро "Ивченко-Прогресс". Настолько мощные удары по этим предприятиям нанесены впервые", - сказал Рогов. По его словам, заводы давно переоборудованы под нужды ВСУ и занимались разработкой, производством и ремонтом двигателей, прежде всего, для вражеской авиации. Во вторник Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли удар по цехам предприятия "Мотор Сич", в которых осуществлялась сборка беспилотников для атак по территории России.
ВС России ударили по заводам в Запорожье, используемым ВСУ, заявил Рогов
Рогов: ВС РФ ударили по заводам "Мотор Сич" и "Ивченко-Прогресс" в Запорожье