23.09.2025
18:04 23.09.2025
Жительницу Запорожской области внесли в список террористов и экстремистов
Жительницу Запорожской области внесли в список террористов и экстремистов
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Жительница Запорожской области Дарья Кулик, которая собиралась поджечь в Мелитополе здание, занимаемое правоохранителями, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Кулик Дарья Сергеевна, 13.09.2004 года рождения, с. Розовка Приазовского района Запорожской области республики Украина", - говорится в перечне. В августе сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы Кулик, готовившую теракт в здании, где располагались сотрудники УФСБ России по Запорожской области. По данным следствия, в конце июля 2023 года с Кулик связался человек, представившийся сотрудником службы безопасности Украины и предложил ей собирать для СБУ информацию о размещении в Мелитополе военнослужащих ВС России. Кулик написала ему расписку о сотрудничестве. Позже она сфотографировала и сняла на видео здание, где располагались сотрудники УФСБ России по Запорожской области и направила данные этому участнику террористического сообщества. По его заданию она купила в Мелитополе вещества для приготовления зажигательной смеси по типу "Коктейля Молотова" и спрятала их в тайнике. В сентябре Кулик задержали.
Жительницу Запорожской области внесли в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Жительница Запорожской области Дарья Кулик, которая собиралась поджечь в Мелитополе здание, занимаемое правоохранителями, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Кулик Дарья Сергеевна, 13.09.2004 года рождения, с. Розовка Приазовского района Запорожской области республики Украина", - говорится в перечне.
В августе сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы Кулик, готовившую теракт в здании, где располагались сотрудники УФСБ России по Запорожской области.
По данным следствия, в конце июля 2023 года с Кулик связался человек, представившийся сотрудником службы безопасности Украины и предложил ей собирать для СБУ информацию о размещении в Мелитополе военнослужащих ВС России. Кулик написала ему расписку о сотрудничестве.
Позже она сфотографировала и сняла на видео здание, где располагались сотрудники УФСБ России по Запорожской области и направила данные этому участнику террористического сообщества.
По его заданию она купила в Мелитополе вещества для приготовления зажигательной смеси по типу "Коктейля Молотова" и спрятала их в тайнике. В сентябре Кулик задержали.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
