Запад обеспокоен действиями Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2025
12:57 23.09.2025
Запад обеспокоен действиями Зеленского, пишут СМИ
Запад обеспокоен действиями Зеленского, пишут СМИ
в мире
киев
украина
россия
владимир зеленский
сергей лавров
дональд трамп
politico
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Западные союзники Киева в частном порядке выражают беспокойство из-за стремления Владимира Зеленского к "централизации" и "монополизации" власти на Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на трех европейских послов в Киеве. "Теперь о стремлении к централизации власти волнуются не только идеологические соперники Зеленского. Хотя западные союзники воздерживаются от высказывания публичной критики... в частном порядке они озвучивают беспокойство", - пишет издание. Газета указывает, что Зеленский все больше монополизирует власть и, как выразился в комментарии изданию неназванный украинский депутат, "закручивает гайки". "По мнению офиса президента, вы либо с Зеленским, либо вы марионетка России", - заявил депутат. Как пишет Politico, в партии Зеленского "Слуга народа" растет недовольство и сомнения относительно его "крайне единоличного" стиля управления государством, а также его склонности игнорировать мнение парламента. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что когда и если в вопросе украинского урегулирования дело дойдет до подписания каких-либо договоренностей, встанет вопрос легитимности подписантов с украинской стороны. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
киев
украина
россия
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Западные союзники Киева в частном порядке выражают беспокойство из-за стремления Владимира Зеленского к "централизации" и "монополизации" власти на Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на трех европейских послов в Киеве.
"Теперь о стремлении к централизации власти волнуются не только идеологические соперники Зеленского. Хотя западные союзники воздерживаются от высказывания публичной критики... в частном порядке они озвучивают беспокойство", - пишет издание.
Газета указывает, что Зеленский все больше монополизирует власть и, как выразился в комментарии изданию неназванный украинский депутат, "закручивает гайки". "По мнению офиса президента, вы либо с Зеленским, либо вы марионетка России", - заявил депутат.
Как пишет Politico, в партии Зеленского "Слуга народа" растет недовольство и сомнения относительно его "крайне единоличного" стиля управления государством, а также его склонности игнорировать мнение парламента.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что когда и если в вопросе украинского урегулирования дело дойдет до подписания каких-либо договоренностей, встанет вопрос легитимности подписантов с украинской стороны.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
