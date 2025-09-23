https://ria.ru/20250923/zapad-2043522926.html

Запад, разделившийся в себе — уже не на две, а на три части

Запад, разделившийся в себе — уже не на две, а на три части - РИА Новости, 23.09.2025

Запад, разделившийся в себе — уже не на две, а на три части

В мировой политике в последнее время произошел ряд принципиально важных событий. С одной стороны, убийство христианского консерватора, одной из ключевых фигур в РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T08:00:00+03:00

2025-09-23T08:00:00+03:00

2025-09-23T08:01:00+03:00

аналитика

в мире

сша

чарли кирк

дональд трамп

запад

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043558114_0:105:1775:1103_1920x0_80_0_0_a9dd83802f209412c693c2bb7bbd83ac.jpg

В мировой политике в последнее время произошел ряд принципиально важных событий. С одной стороны, убийство христианского консерватора, одной из ключевых фигур в движении MAGA Чарли Кирка, а затем церемония его похорон, собравшая сотни тысяч участников, включая весь состав американского правительства (где произошло историческое примирение Трампа и Маска), и символизирующая решимость консервативной половины американского общества решительно менять всю систему перед угрозой масштабного либерального террора.А с другой — то обстоятельство, что Британия, Канада, Австралия (то есть Содружество, The Commonwealth) и Португалия (традиционная союзница Британской империи) признали Палестину. Премьер-министр Нетаньяху, проводящий политику строительства Великого Израиля и осуществляющий настоящий геноцид палестинского населения в Газе, проклял эти страны и их правителей, пообещав им страшную расплату.При этом Трамп и США целиком на стороне Нетаньяху, а европейские страны НАТО, получается, против. Что происходит?Явно коллективный Запад расколот. Сразу по многим линиям и позициям. В частности, по отношению к Великому Израилю.Здесь картина такая: левые глобалисты, все сети Сороса, Демпартия США — за Палестину и против Нетаньяху. Именно они направляют Сумуд-флотилию с Гретой Тунберг в Газу. На их стороне мусульмане Европы и США, салафиты и леваки — культурный марксизм, трансгендеры, фурри, БЛМ, ЛГБТ*, нелегальные мигранты (все они запрещены в России). Это фронт противников Трампа.Другой полюс: AIPAC (Американо-Израильский комитет по политическим делам, влиятельное израильское лобби), неоконы, правые сионисты, часть MAGA (меньшинство, кстати, такие фигуры, как Такер Карлсон, Кэндис Оуэнс, Стив Бэннон, Алекс Джонс, Мэт Гэтц и даже в последнее время Чарли Кирк, были против Нетаньяху) и, главное, сам Трамп. В целом все они также критически относятся к исламу в силу его культурной экспансии и к Китаю в силу его невероятного экономического и технологического роста.Кстати, верхушка популистских правых движений в ЕС, которые почти везде стали лидерами по политической поддержке населения, за Нетаньяхку и за Трампа.Но... Большинство MAGA в Соединенных Штатах хотя и не за Палестину, но против израильского лобби в США. Точно так же как большинство правых популистов в Европе.Это третий полюс — против Сороса и против Нетаньяху. Такой позиции придерживается народ Запада в целом. Но элиты расколоты по иному принципу.Налицо явное противоречие: на вершине политической жизни — даже с учетом правопопулистской оппозиции, столкновение сетей Сороса и произраильского лобби. В народе же есть твердая мысль, что и то и другое представляет собой нечто неприемлемое. Так появляется явное несоответствие.В США эта третья позиция — и против Сороса, и против Нетаньяху — получила самое масштабное выражение. Это озвучивают такие фигуры, как Такер Карлсон, Кэндис Оуэнс, Стив Бэннон, Алекса Джонс, — практически главные идеологи MAGA. Илон Маск жестко против Сороса и явно критически настроен к Нетаньяху, но это последнее старается не слишком афишировать.В Европе представителям такой третьей позиции вообще рта не дают открыть. Там либеральная цензура работает по чрезвычайным лекалам. А MAGA в США, почувствовав силу, стали вести себя более свободно. Тот же Чарли Кирк незадолго до гибели высказал закономерное удивление: почему в США его свобода критиковать Нетаньяху меньше, чем в самом Израиле? Крайние противники Нетаньяху из лагеря MAGA вывели из этого гипотезу, что к убийству Кирка могут причастны израильские спецслужбы. Но широкой поддержки она не получила, ее отверг даже крайний американский политик Ник Фуэнтес, не останавливающийся перед по-настоящему радикальными и чрезмерными высказываниями. Кстати, его аудитория, несмотря на экстремизм, стремительно растет, и из маргинала он на глазах превращается во влиятельную политическую фигуру, невзирая на юный возраст.После эпохального события на стадионе Аризоны — церемонии прощания с Кирком — все эти тенденции только обострятся. В том, что в убийстве Кирка виноваты либералы-глобалисты, некий коллективный Сорос, в этом ни у кого нет сомнения. И широкие массы требуют ареста Сороса и применения к его фондам особой процедуры — RICO, позволяющей правоохранительным органам действовать в чрезвычайном режиме — арестовывать, допрашивать, изымать документацию, отслеживать финансовые транзакции и так далее. По сути, Сорос-старший и его сын приравнены Трампом к "врагам государства" (public enemy).Интересно, что в отношении России этот же раскол среди стран Запада и политических сил прослеживается. Сети Сороса, глобалисты жестко и агрессивно против России и за тотальную поддержку Зеленского. Такова позиция либеральных глобалистских элит в ЕС — Стармера, Макрона, Мерца, по сути, тех же самых сил, которые признали Палестину. В США именно Демпартия продолжает настаивать на новых и новых поставках вооружения Киеву, обкладывании России новыми санкциями и прямой эскалации. Сам Трамп говорит, что война на Украине — это "война Байдена", а не его. Глобалистов, а не MAGA. Поэтому он и хочет ее как можно быстрее завершить, просто не знает как.Те, кто за Нетаньяху, гораздо меньше уделяют внимания России. Это проблема по сравнению с Великим Израилем и даже с Китаем — номер три. Есть отдельные фигуры в откровенно произраильском лобби в США (террорист Линдси Грэм*, такой же террорист, но из Демпартии Ричард Блюменталь, Марк Ливайн из "Фокс" и так далее), которые настаивают на войне с Россией и подбивают Трампа в этом направлении.Трамп балансирует и колеблется между MAGA и неоконами, которые представляют собой то самое "глубинное государство", где ядром являются именно левые глобалисты. Показательно, что сам Нетаньяху в одной из речей обрушился именно на "глубинное государство", еще раз подчеркивая, что правый сионизм (как бы мы к нему ни относились) это одно, а левый глобализм — другое. Для Сороса Нетаньяху такой же идеологический враг, как Трамп, Путин, Орбан, Си Цзиньпин и Моди.Ситуация непростая, ее надо тщательно исследовать.До Трампа все было проще. Коллективный Запад был леволиберальным и глобалистским — идеология, политика и стратегия Сороса была в целом общей для всех. Это была единодушная диктатура интернационального "глубинного государства".Теперь все сложнее.Конечно, левоглобалистский полюс и интернациональное "глубинное государство" сохраняют свои позиции. Это "глубинное государство" пока практически полностью контролирует Европу и удерживает серьезные позиции в США. Это не только собственно Демпартия, но и огромное количество чиновников, в том числе судей, шерифов, губернаторов, высокопоставленных военных, бюрократов, людей культуры, журналистов, блогеров и олигархов. Под их контролем ФРС, "Блэкрок" Ларри Финка (ставшего недавно главой Давосского форума, сменив другого глобалиста Шваба), большинство магнатов Силиконовой долины, финансисты Уолл-стрит. Чрезвычайно сильны их позиции в ЦРУ и ФБР.Но усиливается и полюс MAGA, который снова сплотился после убийства Чарли Кирка. И здесь символичным является примирение Илона Маска и Дональда Трампа. Илон Маск не только сделал очень много для победы Трампа, но и сразу после вступления Трампа в должность провел стремительные реформы, упразднив целый ряд левоглобалистских структур — USAID, Министерство образования и так далее.Важно, что раскол коллективного Запада произошел уже не на две, а как минимум на три составляющие:Нам и идеологически, и геополитически ближе всего именно "глубинный народ". Он вышел из тени и постепенно становится самостоятельной силой.Все это новые факторы, к которым мы не привыкли. Традиционно для СССР были близки левые силы, но сегодня на современном Западе их либо просто нет, либо они выродились в троцкистскую пародию, в одержимость гендером и нелегальными мигрантами и стали инструментом в руках левых глобалистов (того же Сороса). В таком качестве они нам не просто бесполезны, но прямо враждебны.Объективные союзники России на Западе — сторонники народной консервативной революции, христианской и традиционалистской. Это надо признать и двигаться дальше.

https://ria.ru/20250922/palestina-2043518371.html

https://ria.ru/20250922/tramp-2043419192.html

https://ria.ru/20250922/rossiya-2043424115.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Александр Дугин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg

Александр Дугин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Дугин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg

аналитика, в мире, сша, чарли кирк, дональд трамп, запад