В Москве в этом году родились девочки, которых назвали Сталина и Белояра

В этом году в Москве родились девочки Сталина, Белояра, Лукерья, Океана и мальчики Год, Любим, Марс и Рим, сообщила в интервью РИА Новости начальник столичного... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В этом году в Москве родились девочки Сталина, Белояра, Лукерья, Океана и мальчики Год, Любим, Марс и Рим, сообщила в интервью РИА Новости начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. "За девять месяцев текущего года в столице были зарегистрированы такие необычные женские имена, как Ассоль, Забава, Любава, Маруся, Лукерья, Океана, Емельяна, Ефросинья, Искра, Настасья, Феодосия, Белояра, Дельфина, Сталина и такие редкие мужские имена, как Кай, Марс, Трофим, Ерофей, Тихомир, Харитон, Антип, Гамлет, Год, Любим, Рим, Моисей, Енисей, Есений, Ной, Святогор, Спиридон, Гектор, Ефрем, Фома, Емельян, Митрофан", — рассказала она. По словам собеседницы агентства, порядка 230 новорожденных девочек получили двух- и трехсоставные имена. "У таких имен разные варианты написания: через пробел или дефис. Например, Ева-Александра, Вера-Елена, Ева-Мария, Анна-Мария, Ева Виктория, Анна София и Анна Александра", — пояснила Уханева. Кроме того, примерно 470 мальчиками дали двух-, трех- и четырехсоставные имена. Среди них, в частности, Лев Леон, Лев Тимофей и Ян-Николай.

