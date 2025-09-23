https://ria.ru/20250923/zags-2043664408.html
В Москве в этом году родились девочки, которых назвали Сталина и Белояра
В Москве в этом году родились девочки, которых назвали Сталина и Белояра - РИА Новости, 23.09.2025
В Москве в этом году родились девочки, которых назвали Сталина и Белояра
В этом году в Москве родились девочки Сталина, Белояра, Лукерья, Океана и мальчики Год, Любим, Марс и Рим, сообщила в интервью РИА Новости начальник столичного... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T08:32:00+03:00
2025-09-23T08:32:00+03:00
2025-09-23T11:21:00+03:00
москва
марс
рим
светлана уханева
дельфин (андрей лысиков)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027604997_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_86790415adef46799f33708a50839dca.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В этом году в Москве родились девочки Сталина, Белояра, Лукерья, Океана и мальчики Год, Любим, Марс и Рим, сообщила в интервью РИА Новости начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. "За девять месяцев текущего года в столице были зарегистрированы такие необычные женские имена, как Ассоль, Забава, Любава, Маруся, Лукерья, Океана, Емельяна, Ефросинья, Искра, Настасья, Феодосия, Белояра, Дельфина, Сталина и такие редкие мужские имена, как Кай, Марс, Трофим, Ерофей, Тихомир, Харитон, Антип, Гамлет, Год, Любим, Рим, Моисей, Енисей, Есений, Ной, Святогор, Спиридон, Гектор, Ефрем, Фома, Емельян, Митрофан", — рассказала она. По словам собеседницы агентства, порядка 230 новорожденных девочек получили двух- и трехсоставные имена. "У таких имен разные варианты написания: через пробел или дефис. Например, Ева-Александра, Вера-Елена, Ева-Мария, Анна-Мария, Ева Виктория, Анна София и Анна Александра", — пояснила Уханева. Кроме того, примерно 470 мальчиками дали двух-, трех- и четырехсоставные имена. Среди них, в частности, Лев Леон, Лев Тимофей и Ян-Николай.
https://ria.ru/20250515/zags-2017129317.html
https://ria.ru/20240531/deti-1949625549.html
москва
марс
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027604997_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43366d408b4542848e080d55a412bf04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, марс, рим, светлана уханева, дельфин (андрей лысиков), общество
Москва, Марс, Рим, Светлана Уханева, Дельфин (Андрей Лысиков), Общество