На ЗАЭС заявили, что контролирую ситуацию после отключения электроснабжения
На ЗАЭС заявили, что контролирую ситуацию после отключения электроснабжения - РИА Новости, 23.09.2025
На ЗАЭС заявили, что контролирую ситуацию после отключения электроснабжения
Ситуация на Запорожской АЭС после отключения внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ под контролем, резервные дизель-генераторы работают в... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T19:32:00+03:00
2025-09-23T19:32:00+03:00
2025-09-23T19:32:00+03:00
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС после отключения внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ под контролем, резервные дизель-генераторы работают в нормальном режиме, сообщает пресс-служба станции. "Запорожская АЭС: отключено внешнее электроснабжение. Ситуация под контролем. В результате огневого воздействия вооруженных сил Украины отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". В настоящее время питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме", - сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.
На ЗАЭС заявили, что контролирую ситуацию после отключения электроснабжения
