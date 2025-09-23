Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС заявили, что контролирую ситуацию после отключения электроснабжения
19:32 23.09.2025
На ЗАЭС заявили, что контролирую ситуацию после отключения электроснабжения
2025-09-23T19:32:00+03:00
2025-09-23T19:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
вооруженные силы украины
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС после отключения внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ под контролем, резервные дизель-генераторы работают в нормальном режиме, сообщает пресс-служба станции. "Запорожская АЭС: отключено внешнее электроснабжение. Ситуация под контролем. В результате огневого воздействия вооруженных сил Украины отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". В настоящее время питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме", - сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.
запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС после отключения внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ под контролем, резервные дизель-генераторы работают в нормальном режиме, сообщает пресс-служба станции.
"Запорожская АЭС: отключено внешнее электроснабжение. Ситуация под контролем. В результате огневого воздействия вооруженных сил Украины отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". В настоящее время питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме", - сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.
ЗАЭС в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение
