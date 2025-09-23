https://ria.ru/20250923/zaes-2043835886.html

На ЗАЭС заявили, что контролирую ситуацию после отключения электроснабжения

На ЗАЭС заявили, что контролирую ситуацию после отключения электроснабжения - РИА Новости, 23.09.2025

На ЗАЭС заявили, что контролирую ситуацию после отключения электроснабжения

Ситуация на Запорожской АЭС после отключения внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ под контролем, резервные дизель-генераторы работают в... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T19:32:00+03:00

2025-09-23T19:32:00+03:00

2025-09-23T19:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188045_0:201:3175:1987_1920x0_80_0_0_e99b9edef11681afa91ebbff092f93d5.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС после отключения внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ под контролем, резервные дизель-генераторы работают в нормальном режиме, сообщает пресс-служба станции. "Запорожская АЭС: отключено внешнее электроснабжение. Ситуация под контролем. В результате огневого воздействия вооруженных сил Украины отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". В настоящее время питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме", - сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

https://ria.ru/20250923/zaes-2043807618.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская аэс, вооруженные силы украины