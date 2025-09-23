https://ria.ru/20250923/yug-2043712455.html

Минобороны рассказало об успехах "Южной" группировки за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск продолжают уничтожение ВСУ, окруженных в районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжают уничтожение ВСУ, окруженных в районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск... продолжают уничтожение противника, окруженного в районе населенного пункта Клебан-Бык Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

