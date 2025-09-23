https://ria.ru/20250923/yug-2043712455.html
Минобороны рассказало об успехах "Южной" группировки за сутки
Минобороны рассказало об успехах "Южной" группировки за сутки - РИА Новости, 23.09.2025
Минобороны рассказало об успехах "Южной" группировки за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск продолжают уничтожение ВСУ, окруженных в районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T12:22:00+03:00
2025-09-23T12:22:00+03:00
2025-09-23T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701631_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6c17c157ee1c1f2cd9a6a9a29e5baa3.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжают уничтожение ВСУ, окруженных в районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск... продолжают уничтожение противника, окруженного в районе населенного пункта Клебан-Бык Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701631_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_137fa67a62528fd7ec8b14fac43391cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало об успехах "Южной" группировки за сутки
МО РФ: бойцы "Юга" продолжают уничтожать ВСУ, окруженные около Клебан-Быка в ДНР