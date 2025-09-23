Рейтинг@Mail.ru
В полиции назвали причину взрыва на востоке Москвы
17:18 23.09.2025
В полиции назвали причину взрыва на востоке Москвы
В полиции назвали причину взрыва на востоке Москвы
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Взрыв на востоке Москве оказался спровоцирован петардой, с которой играли подростки, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщили в МВД. Во вторник в 13.50 в полицию поступило сообщение о хлопке около жилого дома на улице Соловьиная роща. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. "По предварительным данным установлено, что подростки использовали пиротехническое изделие. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц причастных к инциденту, заключили в пресс-службе.
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В Москве женщина взорвала петарду в торговом центре
21 декабря 2024, 16:07
 
