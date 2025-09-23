https://ria.ru/20250923/vzryv-2043797642.html

В полиции назвали причину взрыва на востоке Москвы

Взрыв на востоке Москве оказался спровоцирован петардой, с которой играли подростки, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщили в МВД. РИА Новости, 23.09.2025

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Взрыв на востоке Москве оказался спровоцирован петардой, с которой играли подростки, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщили в МВД. Во вторник в 13.50 в полицию поступило сообщение о хлопке около жилого дома на улице Соловьиная роща. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. "По предварительным данным установлено, что подростки использовали пиротехническое изделие. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц причастных к инциденту, заключили в пресс-службе.

москва

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

происшествия, москва