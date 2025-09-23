Рейтинг@Mail.ru
Делегатов на ГА ООН пришлось призвать к порядку после выступления Трампа - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/vystuplenie-2043823416.html
Делегатов на ГА ООН пришлось призвать к порядку после выступления Трампа
Делегатов на ГА ООН пришлось призвать к порядку после выступления Трампа - РИА Новости, 23.09.2025
Делегатов на ГА ООН пришлось призвать к порядку после выступления Трампа
Председателю 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналене Бербок после выступления президента США Дональда Трампа пришлось призвать поднявшихся со своих кресел и... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T18:30:00+03:00
2025-09-23T18:30:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
анналена бербок
прабово субианто
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043822596_627:80:2554:1164_1920x0_80_0_0_44ea6095de3ac0d7833cb0f5c7e99339.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. Председателю 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналене Бербок после выступления президента США Дональда Трампа пришлось призвать поднявшихся со своих кресел и разошедшихся по залу делегатов занять свои места. Корреспондент РИА Новости во вторник передал, что Трамп почти в четыре раза превысил 15-минутный регламент выступления в ГА ООН: все выступление заняло порядка 57 минут. "Ваши превосходительства, пожалуйста, займите ваши места в знак уважения к следующему выступающему", - заявила Бербок. Обращение председателя к собравшимся сопровождалось звоном колокольчика, который призван привлечь внимание участников заседания. После Трампа выступает президент Индонезии Прабово Субианто.
https://ria.ru/20250923/tramp-2043817722.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043822596_296:0:2696:1800_1920x0_80_0_0_58fcde72b48d74c4293fbac1b4d5a8d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, анналена бербок, прабово субианто, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Дональд Трамп, Анналена Бербок, Прабово Субианто, ООН, Генеральная Ассамблея ООН

Делегатов на ГА ООН пришлось призвать к порядку после выступления Трампа

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп после выступления на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп после выступления на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп после выступления на Генассамблее ООН
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 сен - РИА Новости. Председателю 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналене Бербок после выступления президента США Дональда Трампа пришлось призвать поднявшихся со своих кресел и разошедшихся по залу делегатов занять свои места.
Корреспондент РИА Новости во вторник передал, что Трамп почти в четыре раза превысил 15-минутный регламент выступления в ГА ООН: все выступление заняло порядка 57 минут.
"Ваши превосходительства, пожалуйста, займите ваши места в знак уважения к следующему выступающему", - заявила Бербок.
Обращение председателя к собравшимся сопровождалось звоном колокольчика, который призван привлечь внимание участников заседания.
После Трампа выступает президент Индонезии Прабово Субианто.
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Трамп завершил речь на ГА ООН призывом защищать границы и традиции
18:11
 
В миреСШАДональд ТрампАнналена БербокПрабово СубиантоООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала