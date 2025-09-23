https://ria.ru/20250923/vystuplenie-2043823416.html

Делегатов на ГА ООН пришлось призвать к порядку после выступления Трампа

Делегатов на ГА ООН пришлось призвать к порядку после выступления Трампа - РИА Новости, 23.09.2025

Делегатов на ГА ООН пришлось призвать к порядку после выступления Трампа

Председателю 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналене Бербок после выступления президента США Дональда Трампа пришлось призвать поднявшихся со своих кресел и... РИА Новости, 23.09.2025

ООН, 23 сен - РИА Новости. Председателю 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналене Бербок после выступления президента США Дональда Трампа пришлось призвать поднявшихся со своих кресел и разошедшихся по залу делегатов занять свои места. Корреспондент РИА Новости во вторник передал, что Трамп почти в четыре раза превысил 15-минутный регламент выступления в ГА ООН: все выступление заняло порядка 57 минут. "Ваши превосходительства, пожалуйста, займите ваши места в знак уважения к следующему выступающему", - заявила Бербок. Обращение председателя к собравшимся сопровождалось звоном колокольчика, который призван привлечь внимание участников заседания. После Трампа выступает президент Индонезии Прабово Субианто.

