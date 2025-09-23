https://ria.ru/20250923/vsu-2043769792.html

"Отправляют на мясо". На Украине раскрыли правду о бунте ВСУ в зоне СВО

"Отправляют на мясо". На Украине раскрыли правду о бунте ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 23.09.2025

"Отправляют на мясо". На Украине раскрыли правду о бунте ВСУ в зоне СВО

Военнослужащие ВСУ хотят массово покинуть части из-за решений командования отправить их на убой, сообщил один из военных в беседе с изданием Zaxid.net. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T15:34:00+03:00

2025-09-23T15:34:00+03:00

2025-09-23T16:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

львов

киев

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941516273_0:283:3071:2010_1920x0_80_0_0_bb04979e4d71042d125064e31b998955.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ хотят массово покинуть части из-за решений командования отправить их на убой, сообщил один из военных в беседе с изданием Zaxid.net."Сейчас приходит боевое распоряжение: моего сына отправляют в другой батальон. На мясо, в стрелковые роты — отбивать позиции, которые они потеряли", — пожаловался он.Уточняется, что речь идет о военнослужащих ремонтного батальона во Львове, которые своими силами оборудовали мастерскую для восстановления дронов и приобрели необходимое оборудование. Он отметил, что распоряжение затронуло более 20 военных, включая его сына. В батальоне также служит много мужчин старше 50 лет.Мужчина подчеркнул, что действия командования, включая переброску специалистов-ремонтников и мужчин старшего возраста в штурмовые подразделения, выглядят абсурдно и заставляют бойцов уходить в СЗЧ (самовольное оставление части. — Прим. ред.).В сентябре Владимир Путин отмечал, что ВСУ не могут вести наступательные действия и лишь пытаются удержать имеющиеся рубежи. Он также заявил, что Киев стремится "затыкать дыры" в зоне боевых действий, перебрасывая наиболее дееспособных бойцов.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но столкнулись с большими потерями. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.

https://ria.ru/20250923/naemnik-2043712084.html

https://ria.ru/20250923/vsu-2043669625.html

украина

львов

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, львов, киев, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф