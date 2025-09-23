https://ria.ru/20250923/vsu-2043769792.html
"Отправляют на мясо". На Украине раскрыли правду о бунте ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие ВСУ хотят массово покинуть части из-за решений командования отправить их на убой, сообщил один из военных в беседе с изданием Zaxid.net. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ хотят массово покинуть части из-за решений командования отправить их на убой, сообщил один из военных в беседе с изданием Zaxid.net."Сейчас приходит боевое распоряжение: моего сына отправляют в другой батальон. На мясо, в стрелковые роты — отбивать позиции, которые они потеряли", — пожаловался он.Уточняется, что речь идет о военнослужащих ремонтного батальона во Львове, которые своими силами оборудовали мастерскую для восстановления дронов и приобрели необходимое оборудование. Он отметил, что распоряжение затронуло более 20 военных, включая его сына. В батальоне также служит много мужчин старше 50 лет.Мужчина подчеркнул, что действия командования, включая переброску специалистов-ремонтников и мужчин старшего возраста в штурмовые подразделения, выглядят абсурдно и заставляют бойцов уходить в СЗЧ (самовольное оставление части. — Прим. ред.).В сентябре Владимир Путин отмечал, что ВСУ не могут вести наступательные действия и лишь пытаются удержать имеющиеся рубежи. Он также заявил, что Киев стремится "затыкать дыры" в зоне боевых действий, перебрасывая наиболее дееспособных бойцов.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но столкнулись с большими потерями. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
