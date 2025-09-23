Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 1,8 тысячи военных в Купянске за месяц
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 23.09.2025
ВСУ потеряли более 1,8 тысячи военных в Купянске за месяц
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ВСУ за месяц при боях в Купянске потеряли более 1800 военнослужащих, 36 танков, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, сообщили в Минобороны РФ. "При этом только за последний месяц ВСУ при удержании Купянска потеряли свыше 1800 военнослужащих, 36 танков и других бронированных машин, две пусковые установки РСЗО, а также 137 орудий полевой артиллерии и минометов", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ВСУ за месяц при боях в Купянске потеряли более 1800 военнослужащих, 36 танков, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, сообщили в Минобороны РФ.
"При этом только за последний месяц ВСУ при удержании Купянска потеряли свыше 1800 военнослужащих, 36 танков и других бронированных машин, две пусковые установки РСЗО, а также 137 орудий полевой артиллерии и минометов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
