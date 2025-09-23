https://ria.ru/20250923/vsu-2043765894.html
ВСУ потеряли более 1,8 тысячи военных в Купянске за месяц
ВСУ потеряли более 1,8 тысячи военных в Купянске за месяц - РИА Новости, 23.09.2025
ВСУ потеряли более 1,8 тысячи военных в Купянске за месяц
ВСУ за месяц при боях в Купянске потеряли более 1800 военнослужащих, 36 танков, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, сообщили в Минобороны...
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ВСУ за месяц при боях в Купянске потеряли более 1800 военнослужащих, 36 танков, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, сообщили в Минобороны РФ. "При этом только за последний месяц ВСУ при удержании Купянска потеряли свыше 1800 военнослужащих, 36 танков и других бронированных машин, две пусковые установки РСЗО, а также 137 орудий полевой артиллерии и минометов", - говорится в сообщении.
ВСУ потеряли более 1,8 тысячи военных в Купянске за месяц
ВСУ потеряли более 1,8 тысячи военных и 36 танков в Купянске за месяц