15:12 23.09.2025
ВСУ превратили Купянск фактически в крепость
ВСУ превратили Купянск фактически в крепость
Украинские войска превратили Купянск в Харьковской области в мощный укреплённый район, фактически в крепость, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска превратили Купянск в Харьковской области в мощный укреплённый район, фактически в крепость, заявили в Минобороны РФ. По информации министерства, группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска. "Как и многие другие крупные города на Харьковщине, киевский режим превратил Купянск в мощный укрепленный район. Украинские войска установили огневой контроль над подступами к городу, включая ключевые дороги и переправы через реку Оскол", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомства, практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку. "Фактически город был превращен в "крепость" с использованием железобетонных сооружений и минных полей", - заявили в МО РФ.
безопасность, россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска превратили Купянск в Харьковской области в мощный укреплённый район, фактически в крепость, заявили в Минобороны РФ.
По информации министерства, группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска.
"Как и многие другие крупные города на Харьковщине, киевский режим превратил Купянск в мощный укрепленный район. Украинские войска установили огневой контроль над подступами к городу, включая ключевые дороги и переправы через реку Оскол", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомства, практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку.
"Фактически город был превращен в "крепость" с использованием железобетонных сооружений и минных полей", - заявили в МО РФ.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская область
 
 
