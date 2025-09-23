https://ria.ru/20250923/vsu-2043765303.html

ВСУ превратили Купянск фактически в крепость

23.09.2025

Украинские войска превратили Купянск в Харьковской области в мощный укреплённый район, фактически в крепость, заявили в Минобороны РФ.

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска превратили Купянск в Харьковской области в мощный укреплённый район, фактически в крепость, заявили в Минобороны РФ. По информации министерства, группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска. "Как и многие другие крупные города на Харьковщине, киевский режим превратил Купянск в мощный укрепленный район. Украинские войска установили огневой контроль над подступами к городу, включая ключевые дороги и переправы через реку Оскол", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомства, практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку. "Фактически город был превращен в "крепость" с использованием железобетонных сооружений и минных полей", - заявили в МО РФ.

